Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Okulu ilk sırada bitiren doktorlara müjde

Doktorlar için mecburi hizmetin, kendi tercih ettikleri yerde yapmaları öngörülüyor.

30 Ekim 2017 Pazartesi 13:19
Okulu ilk sırada bitiren doktorlara müjde

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tıp doktorlarının mecburi hizmet yükümlülükleriyle ilgili iyileştirme yapılması için Sağlık Bakanlığına teklif sundu. 

YÖK’ün teklifine göre tıp fakültelerini ilk sırada bitiren tıp doktorlarının mecburi hizmetlerini öncelikli olarak kendi tercih ettikleri yerde yapmaları öngörülüyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile görüşerek bu teklifi ilettiği, Sağlık Bakanı Demircan’ın konuya olumlu yaklaşarak başarılı tıp fakültesi öğrencilerinin bu başarılarını desteklemenin önemine vurgu yaptığı öğrenildi. 

Ayrıca Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yapılan çalışmalarda tıp ve tıpta uzmanlık eğitimlerine ilişkin farklı konuların da masaya yatırıldığı ve iyileştirmelerin devam edeceği açıklandı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 13:19
  1. Yükseköğretim Kurulu
  2. Sağlık Bakanlığı
  3. YÖK
  4. tıp fakülteleri
  5. tıp doktorları
  6. Prof. Dr. Yekta Saraç
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK sempatizanları rahat durmuyor!
    1. PKK sempatizanları rahat durmuyor!
    2. FETÖ’cüler pille bile haberleşiyor
    3. 82 bin TL maaşla çalışacak eleman..
    4. Katalanlar ayakta, 150 kayyım atanacak
    5. Hangi ülkede kaç dolar milyarderi..
    6. Giresunspor'un hedefini açıkladı
    7. Fiyatlar düştü, 15 liraydı şimdi...
    8. Doğu bölgesi ihracatta atağa kalktı
    9. Meteorolojiden don uyarısı
    10. Katalonya krizi Belçika'ya sıçradı
    11. Lider TOFAŞ 4'te 4 yaptı
    12. Okulu ilk sırada bitiren doktorlara..
    13. Bursaspor: Eski günlerimize geri..
    14. İstanbul'da bazı yollar trafiğe..
    15. Doğalgaz kullanımında tasarruf önerileri
    16. Balıkesir Belediye Başkanı'ndan son..
    17. Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim..
    18. Canlı yayında açıkladı, Kuzey Irak'ta..
    19. Gökçek'in yerine göreve başladığı gün..
    20. Kendinden 24 yaş büyük eşini öldüren..
    İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
    İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
    İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
    İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
    FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
    'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar
    'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    Fatih Erbakan: Parti kuracağım
    Fatih Erbakan: Parti kuracağım