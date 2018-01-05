Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Okulları tatil eden Vali 'kral' ilan edildi

Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun sağanak nedeniyle okulların tatil edildiğini açıklaması üzerine öğrenciler sosyal medyada Vali'ye 'kral' diye seslendi.

05 Ocak 2018 Cuma 15:13
Okulları tatil eden Vali 'kral' ilan edildi

Okulların tatil edilmesine sevinen öğrenciler, sosyal medyadaki paylaşımlarında Vali Su'ya 'kral' diye seslendi.

Vali Ali İhsan Su; Meteoroloji'nin yoğun sağanak uyarısı üzerine, Mersin merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde, ilk ve ortaokullarla ve liselerde eğitime bugün ara verildiğini Twitter üzerinden duyurdu. Vali Su'nun tweet'i binlerce beğeni aldı. Okulların tatil edilmesine sevinen öğrenciler sosyal medyada Vali Su'yu 'kral' ilan edip, fotoğrafının üzerine taç ekleyerek paylaşımlar yaptı. Öğrencilerin 'Mersin evimiz Ali İhsan Su babamız', 'Sen nasıl bir kralsın Vali baba', 'Parti kur oy verelim Vali baba', 'Kral ya. Yarın 3 sınavım vardı, sana âşığım', 'Valim sen en sevdiğim kral' ve 'Sen efsane bir Valisin' paylaşımları görenleri gülümsetti.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 15:13
  1. Mersin Valisi Ali İhsan Su
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'cülere ağırlaştırılmış müebbet!
    1. FETÖ'cülere ağırlaştırılmış müebbet!
    2. Doğduğundan beri yüzünde tümörle yaşıyor
    3. 10 yıl sonra itiraf geldi... Korkunç..
    4. Elmander, Türkiye'ye geliyor
    5. Demans hastalığı nedir, belirtileri..
    6. Fransa basını: Erdoğan Paris'ten...
    7. Doğu Guta'da cuma namazı yine kılınamadı
    8. İlk kez böyle korundu... Görenler..
    9. Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu..
    10. Okulları tatil eden Vali 'kral' ilan..
    11. Sağlık Bakanlığı'ndan grip salgını..
    12. Karagümrük Çetesinin lideri Nuri..
    13. Kıskıvrak yakalandı... Herkes onu..
    14. Cuma namazı için tüm futbolcular oraya..
    15. İstanbul'da neler oluyor?
    16. Pakistan: ABD başarısızlıklarını bize..
    17. Bayrağın ardına saklanan FETÖ'cü hain..
    18. Lice'de toprağa gömülü patlayıcı ele..
    19. E-ticaret devi İngiltere Ligi'ne talip
    20. Otobüs yolcularının valizinden 512..
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...