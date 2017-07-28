''Okullarda öğrenci varken bombalamayacağım''

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, "hükümet karşıtı çocuklar yetiştirmek için kullanıldığı ileri sürülen kabile okullarını bombalama" tehdidinin ardından karşı karşıya kaldığı eleştiriler üzerine açıklama yaptı.

Basın toplantısı düzenleyen Duterte, "O okulları, içinde insan varken bombalayacağımı söylemedim. Bu yüzden oradakilere, oradan uzaklaşmalarını söyledim. Bu, okulları yıkacağım anlamına gelir çünkü bir okulu lisansı olmadan kullanıyorsunuz." dedi.

Çocukları öldüreceğini söylemediğini ifade eden Duterte, "Bu, gerçekte söylemek istediğimden çok uzak. Ben çocukları mahvolmaktan kurtaracağım yoksa onlar sizin gibi olmayı öğrenecek." diye konuştu.

Komünistlerin "kinci" bir nesil yetiştirdiğini ileri süren Duterte, "O okullarda sosyalizm ve öldürmekten başka bir şey öğretmiyorsunuz." ifadesini kullandı.

ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ

İnsan hakları eylemcileri ise boş okul binalarını hedef alsa dahi bombalamanın, uluslararası insani hukukun ihlali olduğunu ve savaş suçu teşkil ettiğini belirtti.

Duterte'nin, orduyu, savaş suçları işlemeye yönlendirdiğini ifade eden aktivistler, hükümet birliklerinin, devlet başkanının tehdidini, Lamad okullarına ve topluluklarına saldırmak için bahane olarak kullanabileceğine ilişkin endişelerini paylaştı.