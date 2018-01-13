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Okulda rezalet! Öğretmenine tekmeyle saldırdı...

Denizli'nin Çivril ilçesinde, edebiyat öğretmeni D.Ç., ders notu konusunda sınıfta tartıştığı öğrencisi 15 yaşındaki M.G.'nin bacağına ve karnına tekme attığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

13 Ocak 2018 Cumartesi 16:40
Okulda rezalet! Öğretmenine tekmeyle saldırdı...

Çivril'deki Beycesultan Teknik ve Anadolu Endüstri Meslek Lisesi edebiyat öğretmeni D.Ç., dün sınıfta öğrencilerin karne notlarını okudu. Kendisine verilen notu düşük bulan 9'uncu sınıf öğrencisi M.G., öğretmeni D.Ç. ile sınıfta tartışmaya başladı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine öğrenci M.G., kadın öğretmenin bacak ve karın bölgesine tekme attı. Sınıftaki diğer öğrenciler araya girerek M.G.'yi dışarı çıkardı. Öğrencilerinin önünde dövüldüğü belirtilen D.Ç., önce okul yöneticilerine durumu bildirdi, ardında da Çivril Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Polis merkezine giden öğretmen, öğrencisi hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında öğrenci M.G.'nin ifadesinin alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 16:40
  1. Çivril
  2. Beycesultan Teknik ve Anadolu Endüstri Meslek Lisesi
  • ç.mustafa yıldırımç.mustafa yıldırım2 sa önce
    sağlık personeline sağlanan koruma zırhı öğretmenlerimize de sağlanmalıdır.
  • Mülayim TMülayim T2 sa önce
    Eskiden (20 yıl kadar önce) böyle bir şey yapınca o öğrencinin tasdiknamesi eline verilirdi, şimdi ne yapıyor, hiç
  • Ali telliAli telli2 sa önce
    Atanın çocukları ,gayet normal ne bekliyordunuzki.
  • sedatsedat2 sa önce
    TV dizileri sağolsun,bol bol teşvik ediyorlar.ey öğrenci notun 100 olsa ne olacak sen zaten alacağın notu biliyorsun öğretmenin sana verdiği notu beğenmiyorsan çalışaksın hak edeceksin gerisi sana gelir.ama sen terörist gibi eşkiya gibi öğretmene saldırırsan ne elde edceksin
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