Okul'da cıva paniği: 23 öğrenci hastanelik oldu

Ankara'da bir lisede 24 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İhlas Haber Ajansının haberine göre: Altındağ ilçesi Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ders sırasında cıva şişesi düştü. Olayın ardından baş dönmesi şikayetleri ve bayılma vakaları görülmesi üzerine 23 öğrenci ve 1 öğretmen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.