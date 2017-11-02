Okul'da cıva paniği: 23 öğrenci hastanelik oldu
Ankara'da bir okulda 23 öğrenci ve 1 öğretmen zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.02 Kasım 2017 Perşembe 18:18
Ankara'da bir lisede 24 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İhlas Haber Ajansının haberine göre: Altındağ ilçesi Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ders sırasında cıva şişesi düştü. Olayın ardından baş dönmesi şikayetleri ve bayılma vakaları görülmesi üzerine 23 öğrenci ve 1 öğretmen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.