Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Okula gidemeyen öğrencilerin yarısı Nijerya'da

Nijerya Eğitim Bakanlığı, dünyada okula gidemeyen çocukların yarısının Nijerya'da bulunduğunu açıkladı.

25 Temmuz 2017 Salı 14:35
Okula gidemeyen öğrencilerin yarısı Nijerya'da

Nijerya'nın Kano eyaletinde düzenlenen 62. Ulusal Eğitim Konseyi açılışında konuşan Nijerya Eğitim Bakanlığı Daimi Sekreteri Adamu Hüseyni, "Dünyada yaklaşık 20 milyon çocuk okula gidemiyor. Bu çocukların 10.5 milyonu yani yarısı Nijerya'da bulunuyor." açıklamasını yaptı.

Nijerya'daki eğitim sistemi ile ilgili kaygılarını dile getiren Hüseyni, ülkede okula gidemeyenlerin çoğunlukla göçebe Fulani kabilesinden, sığır çobanlığıyla, balıkçılıkla uğraşan ya da çiftçi ailelerin çocukları olduğunu belirtti.

"Çocukların okula gidebilmeleri için yapılan çalışmalar yetersiz"

Çocukların okula gidememesinde, fakirliğin ve ailelerin çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmesinin ana etken olduğunu ifade eden Hüseyni, "Son yıllarda hükümet ve özel kuruluşlar çocukların okula gidebilmeleri için yoğun çalışmalar yürütüyor. Ancak bu çalışmalar yetersiz kalıyor." eleştirisinde bulundu.

Yaklaşık 200 milyon nüfuslu Nijerya'da, yoksulluk ve Boko Haram örgütünün saldırıları, eğitime katılımı olumsuz etkiliyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 14:35
  1. Nijerya
  2. Nijer
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'den Badstuber adımı
    1. Fenerbahçe'den Badstuber adımı
    2. Dikkat! Milyonlarca kişinin kullandığı..
    3. Ekonomik ilişkiler Türk-Alman..
    4. Tişörtü “Hero”, şerefi “Zero”lar için..
    5. Patlatılan dinamit deprem etkisi yaptı
    6. Parmak ısırtan başarı! Türkiye..
    7. PKK, Ermenistan'daki kampa..
    8. Genelkurmay Başkanı Akar'dan..
    9. Hatay'da FETÖ operasyonu: 33 kişi..
    10. BAE Dışişleri Bakanı Gargaş Erdoğan'ın..
    11. FETÖ'nün 'Altın Şehir'i çökertildi!
    12. Okula gidemeyen öğrencilerin yarısı..
    13. Halkın ve polisin üzerine ateş açın..
    14. Filistin hükümetinden Kudüs'e destek
    15. Bakan Fakıbaba’dan lüks otellere..
    16. Dikkat çeken ayrıntı… Türkiye’den..
    17. Günok transferinde sürpriz gelişme
    18. Samuel Eto'o için transfer kapıları..
    19. 'Rusya PYD ile gizli işbirliği yapıyor'
    20. Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması!
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!