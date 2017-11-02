"Okula bomba düştü, kanlar içinde kaldık"

DOĞU GUTA - Suriye’de Beşşar Esed güçlerinin, Şam’da ‘’gerginliği azaltma’’ bölgesi içerisinde yer alan Doğu Guta’ya düzenlediği saldırıda bir top mermisinin Cisrin beldesindeki bir okula düşmesi sonucu yaralanan öğrenciler, yaşadıkları dehşeti anlattı.

Bir top mermisinin Cisrin ilkokuluna düşmesi sonucu 7 öğrenci yaşamını yitirdi, onlarca öğrenci yaralandı.



Yaralı öğrencilerden Yamin Berek, ‘’7 yaşındayım, ilkokul birinci sınıfa gidiyorum. Ben sadece top mermisinin okula düştüğünü ve kanlar içinde kaldığımı hatırlıyorum’’ dedi.



Yaralanan öğrencilerden 12 yaşındaki Tarik Zigind de, ‘’Benle arkadaşım okulun kapısındaydık havan topu düştüğünde. Yüzüm, hep kan oldu. Kanlı bir şekilde hastaneye koşmaya başladım. Küçük kardeşim ile abim de saldırıda yaraladı’’ diye konuştu.



Bilal adındaki öğrenci, "Okulumuza havan topu düşmesi sonucu bazı arkadaşlarım yaşamını yitirdi. Ben de yaralandım. Beni hastaneye kimin getirdiğini bilmiyorum. Saldırıda okulda koşturan öğrenciler gördüm, sonrasını hatırlamıyorum" ifadesini kullandı.



BİR AYDA 209’U ÇOCUK 923 SİVİL ÖLDÜ



Öte yandan, Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR)’nın hazırladığı raporda ekim ayında Suriye’de en az 923 sivilin yaşamını yitirdiği bunlardan 209’unun ise çocuk olduğu belirtildi. Raporda bu yılın Ocak-Ekim döneminde Suriye’deki hava saldırılarında en az 9 bin 38 sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.