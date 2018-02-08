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Okul servisi sürücüsü alkollü çıktı!

Manisa'da alkollü sürücünün ehliyetine el konurken, araçtaki öğrenciler jandarma ekiplerince okula bırakıldı.

08 Şubat 2018 Perşembe 09:27
Okul servisi sürücüsü alkollü çıktı!

Manisa'da, jandarma denetimi sırasında alkollü olduğu  belirlenen okul servisi sürücüsünün ehliyetine el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama kapsamında 30 servis  aracını denetledi.

Kontroller sırasında bir servis şoförünün alkollü olduğu belirlendi.  Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Servis aracında bulunan öğrenciler jandarma ekiplerince okula  bırakılırken, araç otoparka çekildi.

Ayrıca, 5 servis aracına da okul servis yönetmeliğine uyulmadığı  gerekçesiyle toplam bin 707 lira para cezası uygulandı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 09:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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