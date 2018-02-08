Okul servisi şoförü alkollü yakalandı

AA-İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama kapsamında 30 servis aracını denetledi. Kontroller sırasında bir servis şoförünün alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Servis aracında bulunan öğrenciler jandarma ekiplerince okula bırakılırken, araç otoparka çekildi.

Ayrıca, 5 servis aracına da okul servis yönetmeliğine uyulmadığı gerekçesiyle toplam bin 707 lira para cezası uygulandı.