Okul kantinlerinde domuz eti dayatması

Fransa'nın güneyindeki Beaucaire Belediyesi tarafından alınan, okul kantinlerinde domuz eti içeren menülere alternatif menü uygulamasına son verme kararına tepkiler sürüyor.

Şehrin aşırı sağcı Belediye Başkanı Julien Sanchez, 8 Ocak'tan itibaren, okullarda Müslüman, Yahudi ve vejetaryen öğrenciler için 40 yıldır çıkarılan "alternatif menü" uygulamasının sona ereceğini duyurmasıyla veliler harekete geçti.

Yerel ObjectifGard sitesindeki habere göre, veliler 15 Ocak Pazartesi günü belediye binası önünde kararı protesto edecek.

Haberde, belediye binası önünde toplanacak velilerin, 11.30 ve 13.30 arasında "Belediye Başkanı Sanchez'in okul kantinlerinde domuz etini zorla dayatma kararına karşı birlik içinde ve gerçek bir alternatif öğle yemeğini paylaşacakları" belirtildi.

Haberde, eylemi başlatan velilerden Anne Moiroud'un "Ben ne Müslüman ne de vejetaryenim. Ben bunu Beaucaire'de yaşayan diğer velilerle dayanışma amacıyla yapıyorum." şeklindeki görüşlerine yer verildi.

Fransa İslam Konseyi Başkanı Ahmet Oğraş da "Domuzsuz bir menüyü cumhuriyet değerlerini savunmak için kaldırmak? Ne yiyeceğini seçme özgürlüğüne sahip olmanın, cumhuriyet değerlerine aykırı olmayan bir hak olduğunu düşünüyorum." diyerek, uygulamanın laikliği savunmayla ilgisi bulunmadığını söyledi.

Ülkede daha önce aynı yasağı koyan Chalon-sur-Saone Belediyesine yapılan itiraz mahkemeye taşınmış ve belediyenin kararının çocuk haklarına dair uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtilerek iptal edilmişti.