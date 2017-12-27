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Okul bahçesinde oynayan çocuklara ateş açıldı!

Gaziantep'te bir okulun bahçesinde top oynayan çocuklara pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 22:22
Okul bahçesinde oynayan çocuklara ateş açıldı!

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi Farabi Sokak'ta bulunan Nezihe Osman Atay Ortaokulu'nun bahçesinde top oynayan çocuklara doğru pompalı tüfekle ateş açıldı.
Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucu bahçede bulunan 5'i öğrenci toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, seslerin üzerine olay yerine gelen vatandaşlar ve çocukların yakınları tarafından özel araçlarla Şehitkamil devlet Hastanesi'ne getirildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tüfekli saldırgan ise olayın ardından kaçarak, kayıplara karıştığı bildirildi. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Saldırganın V.K isimli şahsın olduğunu tahmin edilirken, şahsın yakalanması için çalışma yürütülüyor.

 

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 22:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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