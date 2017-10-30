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Muş'ta okul bahçesinde ağaç devrildi

Muş'ta okul bahçesindeki kavak ağacı şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Ölü ve yaralıların oldu bilgisi var...

30 Ekim 2017 Pazartesi 14:59
Muş'ta okul bahçesinde ağaç devrildi

Muş'ta bir okulun bahçesindeki kavak ağacı şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Ağacın devrilmesiyle 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğretmen ve 3 öğrenci de yaralandı. 

Muş merkeze bağlı Tekyol köyündeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin eğitim gördüğü okulda, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen kavak ağacı, öğrencilerle öğretmenin üzerine düştü. Devrilen ağacın altında kalan ortaokul öğrencisi Eren Özkan yaşamını yitirirken, 1 öğretmen ile 3 öğrenci de yaralandı. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 1 öğrencinin de sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde, merkeze 13 kilometre uzaklıktaki 800 nüfuslu ve 100 haneli Tekyol köyünde meydana geldi. 12 öğretmenin görev yaptığı, 250 öğrencinin eğitim- öğretim gördüğü Tekyol İlk ve Orta Okulu'nun bahçesindeki kavak ağacı, şiddetli rüzgar nedeniyle öğrencilerle öğretmenin üzerine devrildi. Ağacın altında kalan ortaokul öğrencisi Eren Özkan, yaşamını yitirdi. Olayda Fırat Durmak isimli öğrenci ağır yaralanırken, diğer öğrenciler Abdullah Dindar ve Berfin Özdemir ise hafif yaralandı. Öğretmen Münir Koçlar'ın da hafif sıyrıklarla ağacın altından kurtulduğu belirtildi.

YARALO ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı öğrencilerle öğretmen, okula çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köy Muhtarı Mehmetcan Kurtoğlu, olayla ilgili "Okulun bahçesinde ve dışarısında çok sayıda kavak ağacı var. Öğle arasına çıkan çocukların üzerine ağaç devriliyor. Bir öğrencimiz, hayatını kaybetti. Çocuklardan birinin durumu ağır. Diğer öğrenciler ve öğretmen hafif yaralı" dedi.

Okuldaki olayı öğrenen veliler ve öğretmenler, yaralıların bulunduğu hastaneye giderken, okul, öğleden sonra tatil edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 14:59
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