Öksüz’ün profesör arkadaşı kazada öldü

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Çerkez Taşköprü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Özgür Şekerci yönetimindeki 81 T 1054 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Prof. Dr. Hüdaverdi Adam’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazayı duyup, hastaneye gelen yakınları, aldıkları acı haberle üzüntü yaşadı.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görevli Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz’ün arkadaşı olduğu iddia edilen Sakarya Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, FETÖ soruşturması kapsamında geçen yıl Ağustos ayında gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.