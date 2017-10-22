Okçulukta Yeşim Bostan gümüş madalya kazandı

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda, makaralı yay kadınlarda ilk iki turu maç yapmadan geçen Yeşim Bostan, üçüncü turda Rus Alexandra Savenkova'yı 147-144 mağlup etti.

Dördüncü turda Hindistan'dan Lily Chanu Paonam'ı 145-135, çeyrek finalde de Güney Koreli Bomin Choi'yi 148-145 mağlup eden milli okçu, yarı finale çıktı. Yarı finalde Alman Kristina Heigenhauser'i 145-141 yenen Yeşim Bostan, finale yükseldi.

Finalde Güney Koreli Yun Soo Song ile eşleşen Türk sporcu, karşılaşmayı 145-143 kaybetti ve makaralı yayda dünya ikincisi oldu.