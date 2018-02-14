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Okan Buruk: Onlarla gereken konuşmayı yapıyoruz!

Akhisarspor Teknik Direktörü Buruk, Kardemir Karabükspor maçı öncesinde konuştu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 15:08
Okan Buruk: Onlarla gereken konuşmayı yapıyoruz!

Süper Lig'de geçen hafta Bursaspor'u evinde 1-0 yenerek 12 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Teleset Mobilya Akhisarspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı ligin son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor'u gözüne kestirdi.

Teknik direktör Okan Buruk, Bursaspor karşısında çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek bu hafta 2'de 2 yapacaklarını söyledi. Karabükspor'un son sırada olmasının kendilerini rehavete sokmayacağını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Gerçekten çok zor bir karşılaşmaya çıkacağız. Karabükspor, geçen hafta Beşiktaş'a farklı kaybetse de oyun olarak çok sürprizler yapabilecek kapasitede bir takım. Biz de galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Ancak işimiz kolay olmayacak" diye konuştu.

Akhisar Stadı'nın hizmete açılmasıyla takımın farklı bir hava yakaladığını ifade eden Buruk, "Karabükspor maçının ardından, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynayacağız. Türkiye Kupası'nda ise Galatasaray'la karşılaşacağız. Bu dönemde alacağımız skorlar özellikle Süper Lig'deki hedefimizi belirleyecek. Nerede tutunacağımızı göreceğiz. Bizim düşüncemiz ilk 10 içine girebilmek. Artık ligde kazanan takım olmak istiyoruz. Futbolcularımız da bunun farkında ve onlarla gereken konuşmayı yapıyoruz" dedi.

Maçın hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sürdüren yeşil-siyahlılarda Onur ve Kadir'in sakatlıkları sürerken, Serginho kart cezası yüzünden Karabükspor deplasmanında görev alamayacak.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 15:08
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