‘OHAL’de yasaklansın

PKK destekçisi Mahsun Kırmızıgül’ün Müslüman erkek ve kadınları cinsel sapık olarak göstermeye çalıştığı ahlaksız filmine tepkiler çığ gibi artarken, sinema salonlarında gösterimine girecek filmlere sektör temsilcilerinin ağırlıkta olduğu bir kurul tarafından karar verilmesi nedeniyle bozucu nitelikteki filmlerle ilgili etkin bir denetim yapılamadığı belirtildi. Vezir Parmağı isimli ahlaksız filmle ilgili köşesinde eleştiri yapan Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’ya hakaretle karşılık veren PKK destekçisi Mahsun Kırmızıgül, toplumun her kesiminden yükselen tepkilere rağmen Müslümanları aşağılayan filmini 25 Ocak’ta gösterime sokmaya hazırlanıyor.

“SANSÜR VAR” ÇIĞIRTKANLIĞIYLA BASKI ALTINA ALIYORLAR

Türkiye’de sinema sektörünü elinde bulunduran 4 şirket, toplumda bozucu etkiler meydana getirecek nitelikteki filmlerin gösterimini yasaklamaya karar veren Sinema Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu’nu ‘sanata sansür’ çığırtkanlığıyla baskı altına alıyor. Biri bakanlıktan, biri sektör temsilcisinden ve birisi de psikologdan oluşan 3 kişilik kurulun, filme ilişkin yasaklamaya veya yaş sınırı getirmeye yönelik kararlarıyla ilgili sektörel baskılar yüzünden objektif karar alamadığı ifade ediliyor.

TOPLUMU AHLAKEN ÇÖKERTMENİN ARACI OLARAK KULLANILIYOR

Yeni Akit’e konuşan Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Veysel Kömürcü, dünyada belli tröstlerin tekelinde bulunan sinema sektörünün, ülke toplumlarının ahlaki değerlerini çökerten ve yeniden dizayn eden bir araç olarak kullanıldığını belirterek şunları söyledi:

“Film endüstrisini elinde bulunduran şirketler, filmlerin yayınına karar veren kurulu baskı altına alıyorlar. Toplumun değerlerine göre karar vermesi gereken kurul üyelerini sansürcü ve yasakçı gibi göstererek ahlaksız filmlere izin almak için çaba harcıyorlar. Kamu adına hizmet veren kurul üyelerinin bu konuda baskılara boyun eğmemesi lazım.”

HRİSTİYANLARLA İLGİLİ BÖYLE BİR FİLM YAPAMAZLAR

Hristiyanlığı veya Hristiyanları cinsel sapık gibi gösteren filmlerin Batı’da gösterimine izin verilmediğine de dikkat çeken Kömürcü, “Vezir Parmağı isimli ahlaksız filmde Müslüman kadınlar ve erkekler sapkın bireyler olarak yansıtılmış. Bir dönem Yeşilçam filmlerinde Müslümanları aşağılamak için kullanılan filmleri aratmayacak türde bir film. Kendi dini ve milli değerlerini aşağılayan filmlere Batı ülkeleri izin vermez ama Türkiye kendi değerlerini koruma adına yasak getirdiğinde ortalığı ayağa kaldırırlar. Sinema sektörünü milli ve ahlaki değerlerimizi çökertmek ve bunun yerine Hristiyan Batı dünyasının değerlerini yerleştirmek için kullanıyorlar. Gerek Kültür ve Turizm Bakanlığının gerekse de Sinema Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu’na üye veren diğer kamu kurumlarının bu konuda çok hassas davranması gerekiyor.” şeklinde konuştu.