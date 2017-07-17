OHAL uzatıldı!

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OHAL uygulamasını 3 ay daha uzatan tezkere TBMM'de kabul edildi.
17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:24
Ayrıntılar geliyor..
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:24
ohal
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