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OHAL Komisyonu'na rekor başvuru yapıldı

FETÖ bağlantısı gerekçesiyle kamudan ihraç edilen kişi ve kapatılan kuruluşların itirazlarını değerlendirecek olan OHAL Komisyonu’na başvurular, 14 Eylül’de sona erecek. Dosyalar, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından KHK sırasına göre ele alınmaya başlanacak

21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:30
OHAL Komisyonu'na rekor başvuru yapıldı

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar ile 105 binden fazla kişi kamudan ihraç edildi, 5 bin civarında kurum ve kuruluş kapatıldı. Habertürk'ün haberine göre; OHAL’le görevine son verilenlere yargı yolunun kapalı olması nedeniyle 23 Ocak 2017 tarihli 685 sayılı KHK ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Böylece OHAL uygulamaları kapsamında memuriyetten ve çeşitli görevlerden çıkarılanlara ‘itiraz’ yolu açıldı. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş baş- kanlığındaki 7 kişiden oluşan komisyon, başvuruları 17 Temmuz’da almaya başladı.

Komisyona yapılan başvuruların bilançosu her geçen gün artıyor. Komisyona internet üzerinden yapılan başvuruların sayısı 57 bin 340’ı bulurken, bunların 50 bini valilikler ya da ilgili bakanlıklara teslim edilerek, onay işlemini tamamladı. Başvuruların, 100 bini aşması bekleniyor.

ERİŞİM ÖNLEMİ

Kapatılan Askeri Yargıtay binasında tadilat çalışmaları da büyük oranda tamamlandı. Kurum bünyesinde görev yapan personelin de hangi kurumlardan gelecek dosyaları inceleyebileceği belirlendi. Buna göre, personel görev tanımı dışındaki herhangi bir dosyaya erişemeyecek. Kurulan teknik altyapı sayesinde, bir başvurunun internet sitesinden yapıldığı andan sonuçlandırılıncaya kadar aşamaları elektronik ortamda anlık olarak takip edilebiliyor. Sistem, yetkisiz kişiler erişim girişiminde bulunduğu an uyarı verecek şekilde dizayn edildi. 17 Temmuz’da başlayan başvuru süreci, 14 Eylül’de tamamlanacak. Başvuru sürecinin sonunda, dosyalar ilgili KHK sırasına göre ele alınacak. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında çıkarılan ilk KHK, 23 Temmuz 2016’da yayımlanan 667 sayılı KHK olmuştu.

DOĞRUDAN BAŞVURU YOK

Komisyona başvurular, valilikler ve en son görev yapılan kurum aracılığıyla yapılabiliyor. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan tutuklu veya hükümlüler, başvuru formunu bulundukları kurumda görevli memura teslim edebiliyor. Valilikler ya da kurumlar bünyesinde oluşturulan başvuru birimlerinin, bu başvuruları komisyona iletmek dışında bir görev bulunmuyor. Bu birimler, başvuru dilekçelerini alarak, merkezi Ankara’da bulunan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na gönderecek. Komisyona doğrudan başvuru yapılamıyor.

KARAR YETER SAYISI 4

Komisyona yapılan başvurular, ön incelemeye alınacak. Süresi içinde yapılmadığı, başvuru sahibinin konuyla ilgili hukuki menfaatinin bulunmadığı, komisyonun görev alanına girmediği veya diğer şekil şartlarını taşımadığı tespit edilen başvurular reddedilecek. Dosyalar daha sonra esastan görüşülecek. Komisyon, incelemelerini dosya üzerinden yaparak başvurunun reddine veya kabulüne karar verecek. Sözlü ifade verme veya tanık dinletme talepleri ise dikkate alınmayacak. 7 üyeli komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı 4 olacak. Oylamalarda çekimser oy kullanılamayacak. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü kararları, Devlet Personel Başkanlığı’na ve ilgili kurumlara bildirilecek. Komisyonun kararlarına karşı HSK tarafından belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:30
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