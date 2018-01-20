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OHAL komisyonu karar verdi… 40 kişi iade edildi

OHAL Komisyonu, meslekten ihraç edilenlere ilişkin 3 bin 110 başvuruda karar verdi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 07:38
OHAL komisyonu karar verdi… 40 kişi iade edildi

Komisyon,  kabul kararı verdiği 40 başvuruda mesleğe iadeye hükmederken, 880 başvuruyu ise  reddetti.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu,  meslekten ihraç edilenlere ilişkin 3 bin 110 başvuruda karara vardı. Komisyonun  kabul ettiği 40 başvuruda mesleğe iadeye hükmedilirken, başvuruların 880'i ise  reddedildi.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler,  bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan  kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere 685 sayılı KHK ile kurulan  OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 104 bin 657 başvuru yapıldı.

OHAL Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara  yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı.

Komisyon, bugün itibarıyla 3 bin 110 başvuru hakkında karar vererek,  kabul ettiği 40 başvuruda mesleğe iadeye hükmetti. Komisyon, başvurulardan  880'ini reddetti.

Yapılan ön inceleme sonrasında 206 dava dosyası iş mahkemelerine  iletildi. KHK ile mesleğe iadelerine hükmedilenler tarafından yapılan bin 984  başvuru dosyası ise kurumlara gönderildi.

Komisyon, diğer başvurularla ilgili değerlendirmelerini  sürdürüyor.

BAŞVURU TAKİP SİSTEMİ KURULACAK

Öte yandan, Komisyon tarafından yapılan başvuruların hangi aşamada  olduğuna dair başvurucuları bilgilendirmek amacıyla iki hafta içerisinde başvuru  takip sistemi kullanıma sunulacak. Başvurucular, başvurularıyla ilgili bu sistem  üzerinden bilgilendirilecek.

Meslekten ihraç edilen ve başvurusu kabul edilenlerle ilgili kararlar,  Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek.

Başvurusu kabul edilen kişiler, 685 sayılı KHK'daki hüküm gereğince,  eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara 15 gün içinde  atanabilecek.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı yargı yolu  açık olacak. Kararlara ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından  yetkilendirilen idare mahkemelerine dava açılabilecek.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 07:38
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • birisibirisi39 dk önce
    ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائك هم الظالمون maide suresi ayet 45 ayetin anlami kim allahın indirdiği ile hüküm etmezse onlar zalimdir. ohal kanunu kuranda yok. ohal kanunu ile hükün edenler zalimdir. onlara yardım edenler ohal kanunu uygun göreler bu ayete göre zalimdirler.
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