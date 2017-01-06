OHAL kapsamında 3 KHK daha yayınlandı!

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Yeni KHK'lar ile;
Özel güvenlik personellerinin silah kullanımına düzenleme getirildi.
Danıştay'dan 8 kişi ihraç edildi.
679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 60 Emniyet mensubu görevine iade edildi.
Diyanet'ten 135 personel ihraç edildi.
Emniyet'ten 2687 personel ihraç edildi.
Adalet Bakanlığı'ndan 1699 personel ihraç edildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 149 asker görevden alındı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 164 asker görevden alındı.
679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 20 ilde 83 dernek kapatıldı.
11 gazete geri açıldı.
Sağlık Bakanlığı'nda 838 kişi ihraç edildi.
649 akademisyenin görevine son verildi.
Sosyal medya düzenlemesiyle polis, internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek.
İlköğretim mezunları uzman onbaşı ve uzman çavuş olabilecek.
Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.