Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'ndan ilk karar

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, meslekten ihraç edilenlere ilişkin ilk kararını verdi.

22 Aralık 2017 Cuma 11:10
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'ndan ilk karar

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, meslekten ihraç edilenlere ilişkin ilk kararını verdi. Son dakika haberine göre, komisyonun, incelemelerini bitirdiği dosyalardaki kararlar arasında mesleğe iade ile başvurunun reddi yönünde hükümler yer aldı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Resmi Gazete'de yayımlanan 685 sayılı KHK ile kurulmuş ve 22 Mayıs'ta göreve başlamıştı.

100 BİNİN ÜZERİNE BAŞVURU

Resmi Gazete'de yayımlanan 685 sayılı KHK ile kurulan ve 22 Mayıs'ta göreve başlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na, bugüne kadar 102 bin 432 başvuru yapılmıştı.

AİHM 25 BİN BAŞVURUYU REDDETMİŞTİ

Komisyonun kurulması ve başvuruların alınmaya başlanmasının ardından Anayasa Mahkemesi, KHK'lar ile doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında gerçekleştirilen idari işlemler hakkındaki 70 bin 771 başvuruyu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres göstererek, başvuru yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştu.

AİHM'in OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunu bir iç hukuk yolu olarak kabul ettiği ve ret kararı verdiği başvurunun ardından Türkiye aleyhine açılan dava sayısında da düşüş yaşanmıştı. AİHM, 25 bin başvuruyu, komisyonu adres göstererek reddetmişti.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 11:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Osman19 Osman19 1 gün önce
    O kurumuda Feto enikleri yonetmiyordur insallah
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Uludağ'da 6 dağcı kayboldu
  1. Uludağ'da 6 dağcı kayboldu
  2. Binlerce aileye müjde
  3. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
  4. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
  5. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
  7. Pensilvanya dediler Umre çıktı
  8. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
  9. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
  10. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
  11. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
  12. Lider, Adana'da yara aldı
  13. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
  14. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
  15. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
  16. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
  17. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
  18. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
  19. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
  20. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi