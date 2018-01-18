OHAL altıncı kez uzatıldı
Tezkere, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. OHAL altıncı kez 3 ay süreyle uzatıldı.18 Ocak 2018 Perşembe 19:11
Olağanüstü Hal'in (OHAL) 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurulda, hükümet ve gruplar adına yapılan konuşmaların ardından, OHAL'in, 19 Ocak Cuma günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi milletvekillerinin oyuna sunuldu.
Tezkere, yapılan oylama sonucu kabul edildi.