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OHAL altıncı kez uzatıldı

Tezkere, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. OHAL altıncı kez 3 ay süreyle uzatıldı.

18 Ocak 2018 Perşembe 19:11
OHAL altıncı kez uzatıldı

Olağanüstü Hal'in (OHAL) 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurulda, hükümet ve gruplar adına yapılan konuşmaların ardından, OHAL'in, 19 Ocak Cuma günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi milletvekillerinin oyuna sunuldu.

Tezkere, yapılan oylama sonucu kabul edildi.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 19:11
  1. OHAL
  2. TBMM
  3. Başbakanlık Tezkeresi
  4. TBMM Genel Kurulu
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