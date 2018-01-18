OHAL 6. defa uzatılıyor, Afrin'e operasyon yolda

YENİ AKİT / ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) kritik kararlar alındı. Yılın ilk MGK’sında, Afrin operasyonu ile ilgili hazırlıklar ve tüm olasılıklar masaya yatırılırken, Olağanüstü Hal (OHAL) süresinin uzatılması yönünde tavsiye kararı alındı. MGK toplantısı sonrasında, özellikle Afrin operasyonuyla ilgili Türkiye’nin kararlığını yansıtan net ifadelerin yer aldığı bildiri yayınlandı.



AKAR VE FİDAN’DAN BRİFİNG



Akit’in edindiği bilgilere göre, kritik MGK’ya kalın dosyalarla katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, artık geri sayımın başladığı Afrin harekâtına yönelik hazırlıklarla ilgili üyelere bilgi verdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Brüksel’de ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’la yaptığı görüşmeye ilişkin kurul üyelerini bilgilendirdi. Toplantıda, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da terörist unsurların gerek bölgedeki hareketleri, gerekse Türkiye’ye yönelik olası saldırı hazırlıklarına ilişkin istihbarat bilgilerini aktardı.



OHAL 6. KEZ UZATILIYOR



Milli Güvenlik Kurulu’nda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal uygulamasının 6. kez uzatılması için, MGK’nın ardından toplanacak Bakanlar Kurulu’na yönelik tavsiye kararı alındı. Bakanlar Kurulu’nun görüşmesinin ardından, OHAL’i uzatma kararına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi’nin Meclis’e sevk edileceği, perşembe günü Genel Kurul’da görüşülerek OHAL’in 6. kez uzatılacağı gelen bilgiler arasında.



ÜNAL: ABD SÖZÜNDE DURMADI



Bu arada, MGK ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD’nin geçmişte sözünde durmadığını hatırlatarak şunları söyledi: “Türkiye, sınır güvenliği konusunda pozisyonunu, Afrin konusunda da değiştirmedi. Geçmişte, hatırlayın ABD, Münbiç ve Rakka ile ilgili maalesef verdiği sözlerin hiçbirisinin arkasında durmadı. Türkiye’nin pozisyonu son derece açık ve nettir. Bu sadece Afrin ile ilgili değil, Kuzey Suriye ya da bizim güney sınırımızda biz bir terör koridoruna asla müsaade etmeyiz. Orada oluşturulacak olan terör devletine de her ne pahasına olursa olsun asla izin vermeyiz.”