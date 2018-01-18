Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

OHAL 6. defa uzatılıyor, Afrin'e operasyon yolda

2018 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu’nda “terör” masadaydı. Erdoğan başkanlığında toplanan MGK’da, Afrin operasyonu ile ilgili hazırlıklar ve tüm ihtimaller masaya yatırılırken, OHAL süresinin 3 ay daha uzatılması yönünde tavsiye kararı alındı. Bakanlar Kurulu ise, OHAL ile ilgili kararnameyi onaylanmak üzere TBMM Başkanlığına sundu.

18 Ocak 2018 Perşembe 03:49
OHAL 6. defa uzatılıyor, Afrin'e operasyon yolda

YENİ AKİT / ANKARACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) kritik kararlar alındı. Yılın ilk MGK’sında, Afrin operasyonu ile ilgili hazırlıklar ve tüm olasılıklar masaya yatırılırken, Olağanüstü Hal (OHAL) süresinin uzatılması yönünde tavsiye kararı alındı. MGK toplantısı sonrasında, özellikle Afrin operasyonuyla ilgili Türkiye’nin kararlığını yansıtan net ifadelerin yer aldığı bildiri yayınlandı.

AKAR VE FİDAN’DAN BRİFİNG

Akit’in edindiği bilgilere göre, kritik MGK’ya kalın dosyalarla katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, artık geri sayımın başladığı Afrin harekâtına yönelik hazırlıklarla ilgili üyelere bilgi verdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Brüksel’de ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’la yaptığı görüşmeye ilişkin kurul üyelerini bilgilendirdi. Toplantıda, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da terörist unsurların gerek bölgedeki hareketleri, gerekse Türkiye’ye yönelik olası saldırı hazırlıklarına ilişkin istihbarat bilgilerini aktardı.

OHAL 6. KEZ UZATILIYOR

Milli Güvenlik Kurulu’nda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal uygulamasının 6. kez uzatılması için, MGK’nın ardından toplanacak Bakanlar Kurulu’na yönelik tavsiye kararı alındı. Bakanlar Kurulu’nun görüşmesinin ardından, OHAL’i uzatma kararına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi’nin Meclis’e sevk edileceği, perşembe günü Genel Kurul’da görüşülerek OHAL’in 6. kez uzatılacağı gelen bilgiler arasında.

ÜNAL: ABD SÖZÜNDE DURMADI

Bu arada, MGK ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD’nin geçmişte sözünde durmadığını hatırlatarak şunları söyledi: “Türkiye, sınır güvenliği konusunda pozisyonunu, Afrin konusunda da değiştirmedi. Geçmişte, hatırlayın ABD, Münbiç ve Rakka ile ilgili maalesef verdiği sözlerin hiçbirisinin arkasında durmadı. Türkiye’nin pozisyonu son derece açık ve nettir. Bu sadece Afrin ile ilgili değil, Kuzey Suriye ya da bizim güney sınırımızda biz bir terör koridoruna asla müsaade etmeyiz. Orada oluşturulacak olan terör devletine de her ne pahasına olursa olsun asla izin vermeyiz.”

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 03:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin zulmü tahammül sınırlarını zorluyor
    1. Çin zulmü tahammül sınırlarını zorluyor
    2. Fransa’da okullarda ‘domuz eti’..
    3. İsrail ordusu terörist örgüt
    4. Yine CASA faciası
    5. Şok 'Adnan Oktar' iddiası:..
    6. 28 şubat mağdurları yeniden yargılansın
    7. Almanya’da PKK'ya göstermelik soruşturma
    8. OHAL 6. defa uzatılıyor, Afrin'e..
    9. AYM’den intibak talebine ret
    10. 'Cehennem topları' YPG'yi vuruyor!
    11. Türkiye ABD'ye geri adım attırdı!
    12. Gülen'den militanlarına şok iddia:..
    13. Beşiktaş'ta tek hedef Burak Yılmaz
    14. Sivilleri canlı kalkan yapmayı..
    15. Payitaht Abdulhamid oyuncularından..
    16. Mustafa Pektemek'ten flaş transfer..
    17. Beşiktaş kaybetse de tur atladı
    18. Muğla'da deprem
    19. 3 rekat mı, 4 rekat mı kıldım?
    20. Espanyol,Barcelona'ya dur dedi!
    3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi bekliyoruz!
    3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi bekliyoruz!
    ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...
    ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
    PYD'nin kalleş planı! TSK'yı bekleyen büyük tehlike...
    PYD'nin kalleş planı! TSK'yı bekleyen büyük tehlike...
    Sınırda tansiyon çok yüksek! Türk askerlerini görünce ‘bayraklarını’ indirdiler
    Sınırda tansiyon çok yüksek! Türk askerlerini görünce ‘bayraklarını’ indirdiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 18.01.2018
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
    Ve ABD karıştı! Bağımsızlık ilan ettiler
    Ve ABD karıştı! Bağımsızlık ilan ettiler