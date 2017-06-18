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Oğuzhan'ın serbest kalma bedeli belirlendi

Beşiktaş'ın genç kaptanının yeni imzaladığı sözleşmeye 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi koydurduğu ortaya çıktı.

18 Haziran 2017 Pazar 12:07
Oğuzhan'ın serbest kalma bedeli belirlendi

Siyah-beyazlı takımın üst üste elde ettiği iki şampiyonlukta büyük payı bulunan 24 yaşındaki yetenekli futbolcunun yeni mukavelesinde 12 milyon euroluk özel bir çıkış maddesi olduğu belirlendi. Oğuzhan tarafından sözleşmeye koydurulduğu öğrenilen maddeye göre Avrupa'nın önde gelen 5 kulübü bu bedeli Beşiktaş'a ödeyerek yıldız futbolcuyu hemen kadrolarına katabilecek.

5 KULÜBE ÖZEL MADDE

Başka bir deyişle Roma, Napoli, Sevilla, Atletico Madrid ve Monaco için Oğuzhan'ın bonservis bedeli 12 milyon euro olarak tespit edildi. Sözleşmedeki özel maddede Avrupa'dan başka bir kulübün isminin yer almadığı aktarıldı.

Buna göre Roma, Napoli, Sevilla, Atletico Madrid ve Monaco kulüpleri 12 milyon euro ödeyerek milli futbolcuyu transfer edebilecek ancak diğer kulüplerin böyle bir hakkı bulunmuyor. Transfer teklifi başka bir ekipten gelirse Oğuzhan'ın bonservis bedeli Beşiktaş tarafından belirlenecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE GİDEMİYOR

Oğuzhan Özyakup'un 5 yıllık yeni sözleşmesinde Türk kulüplerine transferini engelleyen özel bir madde de bulunuyor. Siyah-beyazlı futbolcu, Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere Türk kulüplerinden teklif alırsa sözleşmeye göre bu takımlara gidemeyecek. Beşiktaş'ın izin vermesi halinde ise transferin önü açılabilecek.

 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 12:07
  1. Beşiktaş
  2. Avrupa
  3. Roma
  4. Napoli
  5. Sevilla
  6. Atletico Madrid
  7. Monaco
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