Oğuzhan Özyakup'un çöküşü! 7 maçta...

Bursaspor maçında Lens'le birlikte en çok eleştirilen isimler arasında yer alan Oğuzhan, özellikle bu sezon ortaya koyduğu performansla büyük hayal kırıklığı yarattı.



Siyah-beyazlı takımın kaptanı, forma giydiği 16 maçta 1067 dakika sahada kalırken, verdiği 29 gollük pasın sadece 2'si asist olarak hanesine yazıldı. Oğuzhan, geçen sezon 29 lig maçında 5 gol, 7 asistle her 200 dakikada bir skora etti ederken, bu süre 2017-18 sezonunda 518 dakikaya geriledi.



OYUNA ETKİSİ NEREDEYSE SIFIR



Geride kalan maçlarda 5 isabetli şutu olan, 5 karşılaşmayı birer şutla tamamlayan yıldız futbolcu, 7 mücadelede ise çerçeveyi dahi göremedi. Oğuzhan, Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinde toplam 5 dripling denemesi yaparken, diğer 14 maçta toplamda bu rakama ulaşabildi. Siyah-beyazlı oyuncunun iki derbideki kilit pas ortalaması 4.5 olarak gerçekleşti, diğer karşılaşmalardaki ortalaması ise 1.42'de kaldı.



SON 7 SEZONUN EN KÖTÜSÜ



Beşiktaş, 20. haftalar itibarıyla son 7 sezonun en kötü deplasman performansını gösterdi. 11 dış saha maçında 4'er galibiyet ve beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Son beş deplasman maçında sadece Antalyaspor'u 2-1 yenen Kartal, bundan önceki en kötü dış saha performansını; 2010-11 sezonunda 9 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sergilemişti.



'ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ'



Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Bursa beraberliğinin ardından puan kaybetme lükslerinin kalmadığını belirtti. Albayrak, "Bursa maçındaki olumsuz futbolarağmen ligde şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Ayrıca Türkiye Kupası'nı almayı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali hedefliyoruz" dedi. Albayrak, diğer kulüplerle ortak amaçlarının, yabancı sayısını aşağıya çekmek olduğunu da sözlerine ekledi.



LOVE İLK 11'E ISINIYOR



Beşiktaş'IN hocası Şenol Güneş'in, Vagner Love'ı Türkiye Kupası'nda salı günü Gençlerbirliği ile oynanacak çeyrek final rövanş maçında ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Love, Bursa karşılaşmasında 56'da Lens'in yerine oyuna girmiş, yakaladığı çok net gol pozisyonunu gole çevirememişti.