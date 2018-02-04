THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Oğuzhan Özyakup'un çöküşü! 7 maçta...

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, 2017-2018 sezonunun geride kalan bölümünde 5 isabetli şut bulurken, 7 maçta çerçeveyi dahi göremedi

04 Şubat 2018 Pazar 11:47
Oğuzhan Özyakup'un çöküşü! 7 maçta...

Bursaspor maçında Lens'le birlikte en çok eleştirilen isimler arasında yer alan Oğuzhan, özellikle bu sezon ortaya koyduğu performansla büyük hayal kırıklığı yarattı. 

Siyah-beyazlı takımın kaptanı, forma giydiği 16 maçta 1067 dakika sahada kalırken, verdiği 29 gollük pasın sadece 2'si asist olarak hanesine yazıldı. Oğuzhan, geçen sezon 29 lig maçında 5 gol, 7 asistle her 200 dakikada bir skora etti ederken, bu süre 2017-18 sezonunda 518 dakikaya geriledi.

OYUNA ETKİSİ NEREDEYSE SIFIR

Geride kalan maçlarda 5 isabetli şutu olan, 5 karşılaşmayı birer şutla tamamlayan yıldız futbolcu, 7 mücadelede ise çerçeveyi dahi göremedi. Oğuzhan, Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinde toplam 5 dripling denemesi yaparken, diğer 14 maçta toplamda bu rakama ulaşabildi. Siyah-beyazlı oyuncunun iki derbideki kilit pas ortalaması 4.5 olarak gerçekleşti, diğer karşılaşmalardaki ortalaması ise 1.42'de kaldı.

SON 7 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

Beşiktaş, 20. haftalar itibarıyla son 7 sezonun en kötü deplasman performansını gösterdi. 11 dış saha maçında 4'er galibiyet ve beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Son beş deplasman maçında sadece Antalyaspor'u 2-1 yenen Kartal, bundan önceki en kötü dış saha performansını; 2010-11 sezonunda 9 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sergilemişti.

'ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ'

Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Bursa beraberliğinin ardından puan kaybetme lükslerinin kalmadığını belirtti. Albayrak, "Bursa maçındaki olumsuz futbolarağmen ligde şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Ayrıca Türkiye Kupası'nı almayı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali hedefliyoruz" dedi. Albayrak, diğer kulüplerle ortak amaçlarının, yabancı sayısını aşağıya çekmek olduğunu da sözlerine ekledi.

LOVE İLK 11'E ISINIYOR

Beşiktaş'IN hocası Şenol Güneş'in, Vagner Love'ı Türkiye Kupası'nda salı günü Gençlerbirliği ile oynanacak çeyrek final rövanş maçında ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Love, Bursa karşılaşmasında 56'da Lens'in yerine oyuna girmiş, yakaladığı çok net gol pozisyonunu gole çevirememişti.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 11:47
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e ağır sözler !
    1. Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e ağır..
    2. Terör örgütünün sözde 'medya bakanı'..
    3. Terör örgütü yandaşları Doğu Gutalı..
    4. Görüşmeler başladı! Takımdan ayrılıyor
    5. Teröristlerin ölüme terk ettiği..
    6. Bursa’da şüpheli valiz korkusu
    7. Bursa'da teleferik seferleri iptal
    8. Bu adam kim! Takımına transfer edilen..
    9. CNN'den Zeytin Dalı yalanı
    10. Asgari ücrette sevindiren düzenleme
    11. Dindirin şu gözyaşlarını artık!
    12. Mete Yarar'dan terör sevici CHP'ye..
    13. Aşırı Kemalist yazar CHP kurultayını..
    14. 15 günlük bilanço belli oldu: Pentagon..
    15. Ormanda drone ve narkotik köpekli..
    16. Satoğlu: Temel hedefimiz sigortalılık..
    17. Bomba iddia: Arkalarına bile bakmadan..
    18. Kurultay değil, danışıklı dövüş! Bakın..
    19. Van merkezli 4 ilde terör operasyonu:..
    20. Erdoğan'ın ziyareti için Roma'da..
    CHP Genel Başkanını seçti
    CHP Genel Başkanını seçti
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!
    Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!