Oğuzhan Özyakup'tan Şenol Güneş'e şok hareket

Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Ancak mücadeleye siyah-beyazlı oyuncuların teknik direktör Şenol Güneş'e gösterdiği tavırlar damga vurdu.

Yedek oyunculardan Medel ve Lens oyuna girmeyi reddederken, maça ilk 11'de başlayan Oğuzhan ise 65. dakikada kenara gelirken sinirli hareketleri dikkati çekti.

Yerini Tolgay Arslan'a bırakan Oğuzhan'ın, kendisine elini uzatan Şenol Güneş'in eline sert vurarak ve söylenerek yedek kulübesine geldiği görüldü.

Oğuzhan Özyakup, Negredo'nun golünün ardından saha kenarına gelerek büyük bir sevinç yaşadı.

Rıdvan Dilmen: Bunu yapamazsın Oğuzhan!

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen maçla ilgili değerlendirmelerde bulunurken Oğuzhan Özyakup'un tavrına şu sözlerle tepki gösterdi;

"Oğuzhan, Şenol Güneş'e tavır yapıyor. Bunu yapamazsın Oğuzhan! Bu yaptığı davranışı kabul edemiyorum, Lens ve Medel bunu yapabilirler ama sen yapamazsın sen Beşiktaş'ın kaptanısın."