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Oğuzhan Özyakup'tan Şenol Güneş'e şok hareket

Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup'un, 65. dakikada oyundan çıkarken teknik direktör Şenol Güneş'e tavır yapması dikkati çekti.

29 Ekim 2017 Pazar 12:48
Oğuzhan Özyakup'tan Şenol Güneş'e şok hareket

Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Ancak mücadeleye siyah-beyazlı oyuncuların teknik direktör Şenol Güneş'e gösterdiği tavırlar damga vurdu.

Yedek oyunculardan Medel ve Lens oyuna girmeyi reddederken, maça ilk 11'de başlayan Oğuzhan ise 65. dakikada kenara gelirken sinirli hareketleri dikkati çekti.

Yerini Tolgay Arslan'a bırakan Oğuzhan'ın, kendisine elini uzatan Şenol Güneş'in eline sert vurarak ve söylenerek yedek kulübesine geldiği görüldü.

Oğuzhan Özyakup, Negredo'nun golünün ardından saha kenarına gelerek büyük bir sevinç yaşadı.

Rıdvan Dilmen: Bunu yapamazsın Oğuzhan!

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen maçla ilgili değerlendirmelerde bulunurken Oğuzhan Özyakup'un tavrına şu sözlerle tepki gösterdi;

"Oğuzhan, Şenol Güneş'e tavır yapıyor. Bunu yapamazsın Oğuzhan! Bu yaptığı davranışı kabul edemiyorum, Lens ve Medel bunu yapabilirler ama sen yapamazsın sen Beşiktaş'ın kaptanısın."

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 12:48
  1. Beşiktaş
  2. Alanyaspor
  3. Tolgay Arslan
  • MertMert3 sa önce
    aradada yumusatniş yine akit spor servisi o hareketi yapti ama son dk holinden sonra buyuk sevinç yasadi demiş aynisini FB kaptani V.demirel yapsaydi bu haberi alevli toplarla verirdi FB düşmanı akit spor
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