Oğuzhan Özyakup: Cenk ile konuştum ama...

Beşiktaş'ın genç kaptanı ve milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un ismi, Hollanda'nın kuzeyinde yer alan ve aynı zamanda oyuncunun doğum yeri olan Zaandam kentinde mini bir futbol sahasına verildi ve Oğuzhan, Cenk Tosun transferiyle ilgili de konuştu.



Düzenlenen tören sonrasında A Spor'a konuşan Oğuzhan, "Benim aslında futbol hayatım burada başladı. Sürekli sokaklarda, dışarıda oynuyordum. Benim hayallerimden biri buydu. Çünkü bizim zamanımızda halı saha yoktu, montlarla, taşlarla kale yapıp oynardık buralarda. Son birkaç senedir sokak futbolu biraz azaldı. Sadece burada değil Türkiye'de de öyle. İnternet, teknoloji çok gelşiştiği için çoğu insan, biz de buna dahil bu tür şeylerden vazgeçmeye başladık. Bana göre çok yanlış. Çünkü benim futbolcu olmamın en büyük nedenlerinden biri her zaman sokakta oynamamdı. Onun için ben buradaki çocuklara, özellikle Türk çocuklarına örnek olmak istedim." ifadelerini kullandı.



"2. YARIYA DAHA İYİ GİRMEK İSTİYORUZ"



İkinci yarıda daha iyi bir Beşiktaş hedeflediklerini kaydeden 25 yaşındaki futbolcu, "Çok gurur verici bir şey, hayallerimden biriydi. Burası benim doğup büyüdüğüm yer. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir grup aşaması geçirdik, ligde de çok kolay puanlar kaybettik ama dediğim gibi Antalya kampında daha iyi çalışıp, daha iyi hazırlanıp ikinci yarıya daha iyi girmek istiyoruz." diye konuştu.



"HİÇBİR ŞEY İMKANSIZ DEĞİLDİR"



Bayern Münih eşleşmesi için konuşan Beşiktaşlı yıldız, "Şampiyonlar Ligi'nde zor bir kura çektik ama hiçbir şey imkansız değildir. Kampta çok çalışıp bu maçlara hazır olmak istiyoruz." dedi.



FATİH TERİM'İN GELİŞİ ETKİLER Mİ?



Fatih Terim'in Galatasaray'a gelişini değerlendirmesi istenen Oğuzhan, "Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor takımları şampiyonlukta birbirine her zaman rakip olan takımlar. Başlarında kim olursa olsun bu takımlar şampiyonluk adayıdır." cevabını verdi.



CENK TOSUN İÇİN; "HABERİM YOK"



Cenk Tosun'un Everton'a transfer olma ihtimali için görüşlerini aktaran milli oyuncu, "Benim Cenk'in transferi ile ilgili bir bilgim yok. Kendisi ile konuştum ama gitti mi gitmedi mi daha haberim yok. Giderse tavsiye edeceğim şeylerim var. Ancak dediğim gibi, Cenk Beşiktaş'ta da çok mutlu. Benim çok yakın arkadaşım olduğu için gitmesini istemem ama hayırlısı neyse o olsun demek isterim." mesajını verdi.



"AVRUPA'DA OYNAMA HAYALLERİM VAR"



Gelecek hedeflerinden bahseden Oğuzhan, "Tabii ki benim de Avrupa'da oynama hayallerim var. Burada herhangi bir çocuğa bile sorsanız vardır. Benim de tabii ki var ben bunu hiçbir zaman saklamadım. Ancak Beşiktaş benim evim, benim her şeyim ve ben şu an Beşiktaş'ta çok mutluyum." diyerek sözlerini noktaladı.