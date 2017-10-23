Oğuz Çetin'den Cüneyt Çakır'a sert sözler

Oğuz Çetin, 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı.

"Seyir zevki güzel bir maç olmadı." diyen Oğuz Çetin," Bana göre bugün öne çıkan isimler Cüneyt Çakır ve Tudor. Cüneyt Hoca'nın Avrupa'da yönettiği maçlar ile burada yönettiği maçlar arasında dağlar kadar fark var. Şu maçı Avrupa'da uygulayan bir karakter derbi olunca tamamen idare eden, adaletli davranmayan bir tutum içerisinde." şeklinde konuştu.