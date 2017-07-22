Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Oğullarını minderde yalnız bırakmadılar

Deaflympics 2017’de Türkiye, grekoromen güreş müsabakalarına 3 altın madalyayla damga vurdu. İlhan Çıtak, Muhammed Akdeniz ve Mehmet Ali Yiğit’in aileleri, en az oğulları kadar heyecanlıydı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:34
Oğullarını minderde yalnız bırakmadılar

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda grekoromen güreş branşında mücadele eden İlhan Çıtak 98 kiloda, Muhammed Akdeniz 71 kiloda ve Mehmet Ali Yiğit 59 kiloda altın madalya kazandı. Milli güreşçiler minderde madalya mücadelesi verirken, aileleri de tribünlerden büyük bir heyecanla oğullarını izledi.

Art arda beşinci Olimpiyatı’nda da altın madalya görmeyi başaran ve toplam altın sayısını altıya yükselten İlhan Çıtak’ın babası Naci Çıtak, “Oğlumla gurur duyuyorum. Onun için çok dua ettik. Allah cümlesine nasip etsin” dedi. Anne Feruze Çıtak ise bu başarının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Tuncer Akdeniz, oğlu Muhammed Akdeniz’in zaferinin ardından, “Muhammed daha önce Avrupa şampiyonluğunu, dünya ikinciliğini ve üçüncülüğünü görmüştü. Olimpiyat altını eksiğini de burada tamamlamış oldu” diye konuştu.

Anne Bircan Akdeniz, “Oğlumuz çok çalıştı, hedefi şampiyonluktu. Onu çok seviyoruz, gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Katıldığı ilk olimpiyatlarda altın madalyaya uzanan Mehmet Ali Yiğit’in babası Bahri Yiğit ise, “Oğlumun Türk bayrağını göndere çektirmesi ve İstiklal Marşı’nı söyletmesi benim için en büyük mutluluktur” diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:34
  1. Türkiye
  2. Avrupa
  3. Akdeniz
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektörlerden Mesaj Var
    1. Rektörlerden Mesaj Var
    2. HDP’ten kalleş tehdit: Tüm toplumsal..
    3. Şehir Artık Dragos'ta Dev Kampüste
    4. FETÖ'cüler kapı kapı geziyor!
    5. Sadece Eğitim Değil Değer De Verir..
    6. Şoke eden olay! Bakan ölümden döndü
    7. Saadet Partisi'nden Büyük Kudüs..
    8. Suudi Arabistan'dan hava saldırısı: 8..
    9. Yaz Spor Okulları’na rekor katılım
    10. Süper Lig’den amatöre
    11. Motosiklet tutkunları Niksar’da şov..
    12. Güreşte Türkiye’ye 1 altın daha
    13. 3. Uluslararası Rodosto Kupası Yelken..
    14. BMGK'ya Kudüs için acil toplanma çağrısı
    15. Yemen’de bin 828 kişi koleradan öldü
    16. Düzce Yağlı Güreşleri’ni finalde Recep..
    17. Reyhan Küçük yüzme finallerinde..
    18. Sivasspor hazırlık maçından..
    19. Gediz’e Termal Tatil Köyü
    20. Bakan Kurtulmuş, Ünye’de tendürük..
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!