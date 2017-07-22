Oğullarını minderde yalnız bırakmadılar

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda grekoromen güreş branşında mücadele eden İlhan Çıtak 98 kiloda, Muhammed Akdeniz 71 kiloda ve Mehmet Ali Yiğit 59 kiloda altın madalya kazandı. Milli güreşçiler minderde madalya mücadelesi verirken, aileleri de tribünlerden büyük bir heyecanla oğullarını izledi.

Art arda beşinci Olimpiyatı’nda da altın madalya görmeyi başaran ve toplam altın sayısını altıya yükselten İlhan Çıtak’ın babası Naci Çıtak, “Oğlumla gurur duyuyorum. Onun için çok dua ettik. Allah cümlesine nasip etsin” dedi. Anne Feruze Çıtak ise bu başarının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Tuncer Akdeniz, oğlu Muhammed Akdeniz’in zaferinin ardından, “Muhammed daha önce Avrupa şampiyonluğunu, dünya ikinciliğini ve üçüncülüğünü görmüştü. Olimpiyat altını eksiğini de burada tamamlamış oldu” diye konuştu.

Anne Bircan Akdeniz, “Oğlumuz çok çalıştı, hedefi şampiyonluktu. Onu çok seviyoruz, gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Katıldığı ilk olimpiyatlarda altın madalyaya uzanan Mehmet Ali Yiğit’in babası Bahri Yiğit ise, “Oğlumun Türk bayrağını göndere çektirmesi ve İstiklal Marşı’nı söyletmesi benim için en büyük mutluluktur” diye konuştu.