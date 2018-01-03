Öğretmenlerin özür grubu yer değişikliği başvuruları başladı
Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin özür grubu yer değiştirme başvuruları 8 Ocak'a kadar alınacak.03 Ocak 2018 Çarşamba 10:46
Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvurularının bugünden itibaren 8 Ocak'a kadar alınacağı bildirildi. Öğretmenlerin eğitim kurumu tercihleri ise 11-17 Ocak'ta alınacak.
Öğretmen atamaları 19 Ocak'ta yapılacak.