'Öğretmenlerimizle 2023'e' projesi başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri ile bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi, yayımlanan öğretim programlarının etkili ve verimli bir şekilde aktarılmasının sağlanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen "Öğretmenlerimizle 2023'e" projesinin başvuruları başladı.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Öğretmenlerimizin etkili öğretim yöntem ve tekniklerini, öğrenci merkezli ve aktif öğrenme anlayışıyla sınıf içi uygulamalarda hayata geçirebilmeleri için bilgilerini tazeleyebilmeleri, becerilerini geliştirmeleri, tutum ve davranışlarıyla rol model olabilmeleri hedeflenmektedir. Bu kapsamda öğretim programları, Öğretmen Strateji Belgesi ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri dikkate alınarak, tanışma (buz kırma) etkinliklerini, öğretim programında dikkat edilmesi gereken noktaları, örnek ders sunumlarını, örnek ders içi etkinliklerini (Nasıl hazırlanır? Dikkat edilmesi gereken noktalar neler? vb.), kazanımlar ile etkinliklerin ilişkilendirilmesini, ölçme değerlendirme sürecini kapsayan eğitim içerikleri hazırlanmıştır."



Hazırlanan içeriklerin öğretmenlere en etkili şekilde aktarılması amacıyla eğitici eğitimleri gerçekleştirileceği ifade edilen duyuruda, eğitici eğitimlerine katılacak öğretmenlerin hazırlanan eğitim içeriklerini aktif öğrenme anlayışı çerçevesinde görev yaptıkları illerdeki öğretmenlere aktaracakları da kaydedildi.

Eğitici eğitimlerine katılmak isteyen öğretmen ve akademisyenler, alanları ve gerçekleştirdikleri çalışmalarıyla ilgili kısımları doldurarak, "https://veri.meb.gov.tr/FormaGit.aspx?919" internet adresinden başvurularını yapabilecek.