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Samsun'da öğretmenlere operasyon!

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında 14 ihraç öğretmen, 1 ihraç öğretim üyesi ve 1 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi gözaltına alındı.

06 Şubat 2018 Salı 11:45
Samsun'da öğretmenlere operasyon!

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezde bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullananların da bulunduğu 14 ihraç öğretmen, 1 ihraç öğretim üyesi ve 1 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 11:45
  1. Bylock
  2. GÜNCEL Haberleri

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