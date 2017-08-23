Öğretmenler seminerleri bulundukları ilde alacaklar

Öğretmenlerin seminer dönemiyle ilgili MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'den önemli açıklama...

23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:29

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin öğretmenlerin seminer dönemiyle ilgili yaptığı açıklamada, öğretmenlerin Eylül ayı seminerleirni kadrolarının bulunduğu ilde alacağını belirtti.

Sosyal medyadan açıklama yapan Tekin şunları ifade etti;

1.Değerli arkadaşlar, sosyal medyadan sürekli seminer dönemi ile ilgili talepler geliyor.

2. Öğretmenlerimizin mesleki çalışmaları 5-15 Eylül tarihleri arasında, öğretmenlerimizin görev yaptıkları il ve ilçelerde yapılacaktır.

3. Seminer döneminde tüm öğretmenlerimize yenilenen öğretim programları konusunda formatör öğretmenlerimizce eğitimler verilecektir.

4. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımızın 5 Eylül günü okullarında hazır bulunmaları gerekiyor.

5. Şimdiden hayırlı bir dönem geçirmenizi diler ve Kurban Bayramınızı kutlarım.

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