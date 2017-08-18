Öğretmenler MEB'den bu adımı bekliyor

Memurlar.net'te Maksut Balmuk imzasıyla yayınlana habere göre; hükümetin bayram tatilini 9 güne çıkarması her uzun tatil döneminde olduğu gibi bu dönemde de trafik yoğunluğunu arttıracaktır. Bu da maalesef kazaların artması anlamına geliyor.

Öğretmenlerin de 1 Temmuz da başlayan yaz tatili izinleri 5 Eylül'de sona eriyor. İşte bu durum trafiği daha da arttıracaktır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eylül Mesleki çalışmayı başka ilde yapılabilmesini sağlaması, en azından trafik yönünden yararlı olacaktır.

Bayram tatiline çıkan tüm vatandaşların yanı sıra 1 milyon öğretmenin de yaratacağı yoğunluk düşünülmeli ve mesleki çalışmanın en azından bir kaç günü (mesela 5-6-7 Eylül) bulundukları ilde yapabilmelidirler.

Bunun eğitim öğretim açışından sakıncası olmayacağı gibi trafik açısından yararı olacaktır.