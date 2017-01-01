Öğretmenler de yemin edecek

Her şey çocuklarımızın geleceği için. Hipokrat yemini eden doktorlar gibi, öğretmenler de 'yemin' ederek mesleğe başlayacak.

Çocuklarımız onlara emanet. Hipokrat yemini eden doktorlar gibi, öğretmenler de 'yemin' ederek mesleğe başlayacakÖğretmen yemininde, 'öğrencinin üstün menfaatini korumak' için ant içilecek.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzalı, 81 ilin milli eğitim müdürlükleri ve okullarına '24 KasımÖğretmenler Günü' başlıklı genelge gönderildi. Genelgede en dikkat çeken başlık ise 'yemin'...

Asli olarak göreve başlamaya hak eden öğretmen adayları için 'yemin' töreni düzenlenecek.

(Memurlar.net)

  1. Öğretmenler yemin
  2. öğrencinin üstün menfaatini korumak' için ant
  3. öğretmen andı
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