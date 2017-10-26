Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor

Eskişehir'de Nasreddin Hoca İlkokulu'nun 3'üncü sınıfında eğitim gören öğrenciler, sınıflarında ki dört çift ikizle okulhayatlarına devam ediyorlar.

Sınıf öğretmeninin bile ayırt etmekte zorlandığı Bade-Gülce, Ela Su-Eda Su, Ceylin-Ecrin, ve Gökay-Özay kardeşler, birbirlerine destek olmaktan da geri durmuyorlar. Dört çift ikizin yanı sıra sınıftaki öğrencilerle de eğitime devam eden öğretmen Resul Balaman ise, tecrübesiyle velilerden tebrik alıyor. Mezun ettiği öğrencilerin şimdilerde çocuklarını okutan Resul Öğretmen, ikizleri birbirinden ayırmakta güçlük yaşadığını da anlattı.

"Özel olduğumuzu düşünüyorum"

İkizlerden Ecrin ile Ceylin’in velisi Zeynep Eski, özel olduklarını dile getirdi. İkiz çocuklara sahip olmanın farkını anlatan Eski, "Sınıfta ikizlerin olduğunu biliyorduk, daha önceden duymuştuk. Bu sene yeni ikizler geldi. Onlara daha çok şaşırdık. Böylece 4 çift oldular. Geçen sene 3 çift ikizimiz vardı. Yaşadığımız zorluklar oldu. Bebekliklerini çok zor geçirdim. Ama zor olduğu kadar da gerçekten çok güzel. İkiz başka bir şey. Gerçekten özel olduğumuzu düşünüyorum. Birbirlerini çok koruyorlar. Birbirlerine yardımcı olsalar da, kavga ve kıskançlık çok fazla oluyor. Ben çok özel olduğumuzu düşünüyorum. İyi ki de ikiz olmuşlar" dedi.

4 çift ikiz aynı sınıfta eğitim görüyor.

"Sınıfta ikizlerin olduğunu bilmiyorduk"

İkizlerden Eda Su ile Ela Su’nun velisi Sezen Yıldız, iki kardeşin uyumlarından bahsetti. Yıldız, "Artı ve eksi diyebilirim. Zıt karakterler. Ama çok korumacılar, birbirlerini çok koruyorlar. Biz zaten nakil olarak geldik buraya. Sınıfta ikizlerin olduğunu bilmiyorduk. Tesadüfen öğrendik ve çok mutlu olduk. Öğretmenimizin Allah yardımcısı olsun. Biz yeri geliyor evde iki tanesi ile başa çıkamıyoruz" diye konuştu.

"Çerçeve renklerinden ayırt etmeye başladım"

Çeyrek asrı geçen öğretmenlik hayatında belki de ilk kez böyle bir durumla karşılaşan Resul Balaman öğretmen, ikizleri bazen ayırt etmekte zorlandığını ifade etti.

Nasreddin Hoca İlkokulu

Balaman, "28 yıldır bu okulda öğretmen olduğum için, birçok okuttuğum öğrencinin çocuklarını okutmaya devam ediyorum. Şu anda da sınıfımda okuttuğum öğrencimin ikiz çocukları var. Annelerini ben okutmuştum. Babaları da yine bu okuldaydı. Bu sene 4 çift ikizim oldu. 3 çift vardı, 4 oldu. Bunlarla çalışmak gerçekten çok zevkli. Hem birbirlerini çok seviyorlar, hem de birbirleri ile çok güzel bir diyalog içerisindeler. Birbirleri ile yardımlaşıyorlar. Gerçi sınıfa yardımlaşma konusunu aşılamaya çalışıyorum. Bir problem var, ikizlerden bir çiftini seçmem çok zor oluyor. 3. yıl olmasına rağmen halen ikisini birden sesliyorum. Hangisi ise diğerini yerine gönderiyorum. Birbirlerine çok benziyorlar, ayırmak mümkün değil. En son gözlüklerinin çerçeve renklerinden ayırt etmeye başladım. Ama hepsi pırıl pırıl çocuklar. Allah analarına, babalarına, vatanımıza bağışlasın. Hepsi gelecekte çok çok iyi yerlerde olacaklar" şeklinde konuştu.