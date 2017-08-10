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Öğretmen ve doktor yapılanmasına tutuklama

FETÖ'nün öğretmen ve doktor yapılanmasına yönelik Bursa, Afyonkarahisar ve İzmir'de 12 şüpheli yakalandı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 17:39
Öğretmen ve doktor yapılanmasına tutuklama

Bursa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri tarafından örgütün öğretmen ve doktor yapılanmasına yönelik Bursa, İzmir ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, içinde güncel kurban bağış listelerinin de yer aldığı çok sayıda örgütsel doküman ve 1 dolar ele geçirildi. Örgütün doktor yapılanmasının içinde yer alan ve kendini gizleyen bir şüphelinin de örgütsel faaliyetleri deşifre edildi. Şüpheli doktorun halen kamu hastanesinde çalıştığı, örgütün yapılanmasında üst yönetici konumunda olduğu ve "Bylock" görüşmelerini ise bir başka örgüt üyesi üzerinden yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin tamamının "Bylock" programını kullandıkları ve bazılarının da FETÖ elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı belirlendi.

AA 


Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 17:39
  1. fetö
  2. öğretmen ve doktor yapılanması
  3. terör
  • NURNUR1 sa önce
    İstanbul daki devlet hastaneleriaraştırılmalı olmaması mümkün değil
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