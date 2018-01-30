Öğretmen maaşlarında bir ilk! Aynı seviyeye geldi...

2018 yılı Ocak ayında, evli, çocuklu ve eşi çalışmayan yeni atanan bir öğretmen 3 bin 295 lira maaş aldı. Evli, eşi çalışmayan ve bir çocuklu öğretmenin maaşında 205 lira ek ücret geliyor. Ek ders ücreti ve hafta sonu kursları ile öğretmenlerin bin liraya kadar maaşları artabiliyor.

YENİ BAŞLAYANA 3 BİN 295 LİRA

Takvim'in haberine göre; Meslekte, yeni başlayan öğretmenin maaşı 3 bin 295 lira, 3 yıllık bir öğretmenin 3 bin 336 lira, 15 yıllık öğretmenin maaşı ise 3 bin 559 lira olarak tespit edildi. 18 yıllık bir öğretmen 3 bin 608 lira, 25 yıllık bir öğretmen ise 3 bin 756 lira maaş alacak.

Asgari geçim indirimi ile öğretmenin eline geçecek maaş 4 bin liranın üzerine çıkacak. Öte yandan ek derslerle öğretmen maaşı 4 bin 500 lirayı geçiyor.