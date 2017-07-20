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Öğretmen Kemal Usta’dan halka ‘karanlık’ şehitlere ise ‘ölü’ hakareti

15 Temmuz işgal ve darbe girişimine “senaryo” şehitlere ise “ölü” diyen ve Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretler içeren paylaşımlarda bulunan ilkokul öğretmeni Kemal Usta hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Öğretmen Kemal Usta’nın skandal paylaşımlarına sessiz kalmayan Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sinan Coşkun, Akit’e yaptığı açıklamada, “15 Temmuz’da Akıncı Üssü’nde darbecilere karşı birlikte mücadele ederken şehit olan kardeşlerimize ‘ölü’ diyen bir insan bu ülkede nasıl öğretmenlik yapabilir?” diye tepkisini dile getirdi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 10:58
Öğretmen Kemal Usta’dan halka ‘karanlık’ şehitlere ise ‘ölü’ hakareti

15 Temmuz işgal ve darbe girişimine “senaryo” şehitlere ise “ölü” diyen ve Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretler içeren paylaşımlarda bulunan ilkokul öğretmeni Kemal Usta hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Öğretmen Kemal Usta’nın skandal paylaşımlarına sessiz kalmayan Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sinan Coşkun, Akit’e yaptığı açıklamada, “15 Temmuz’da Akıncı Üssü’nde darbecilere karşı birlikte mücadele ederken şehit olan kardeşlerimize ‘ölü’ diyen bir insan bu ülkede nasıl öğretmenlik yapabilir?” diye tepkisini dile getirdi.

HALKA ‘KARANLIK’ ŞEHİTLERE İSE ‘ÖLÜ’ DEDİ

Kemal Usta adlı öğretmenin sosyal medya hesabından 11 Temmuz’da, “Siz Temmuzlarda hasbel kader ölürken biz eylüllerde gönüllü şehadete yürüyorduk. Siz dünle bugünün arasındaki karanlıkken biz gün ışığının faturasını canıyla ödemişleriz. Ondan ki bizim olduğumuz yerde kimse şehitlik edebiyatı yapmasın çünkü şehadet senaryo ile değil kanla kazanılır” şeklinde paylaşımda bulunarak büyük tepki çekmişti.

 

 

Kemal Usta adlı öğretmenin daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretler içeren paylaşımlarda bulunduğu ve bu paylaşımlar nedeniyle yargılandığı öğrenildi.

 

 

SKANDAL PAYLAŞIMA GAZİLER DERNEĞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kemal Usta adlı öğretmenin skandal paylaşımları Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Dernek Başkanı Sinan Coşkun tarafından Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde; “Şüpheli Kemal Usta tarafından, kendisine ait facebook hesabı üzerinden 11.07.2017 tarih ve saat 02:10’da akılalmaz bir paylaşımda bulunmuştur. 15 Temmuz 2016 gecesi, FETÖ darbe girişimi sırasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F16’ları engellemeye çalışırken Akıncı’da 9 vatandaşımız şehit olmuş ve 92 vatandaşımız da gazi olmuştur. Şüpheli Kemal Usta bu paylaşımında, 15 Temmuz gecesi bu vatan uğruna canlarını feta etmiş şehitlerimizin aziz hatıralarına, ailelerine ve halen iyileşmeye çalışan ve morale ihtiyacı olan gazilerimize de alenen hakaret etmiştir. Aynı şüphelinin bu paylaşımı, TCK 216 kapsamında da değerlendirildiğinde de suç oluşturmaktadır” denildi.

 

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 10:58
  1. kemal usta
  2. 15 temmuz
  • vatansevervatansever47 dk önce
    Bunlar meral'ciler..sasmamak lazim..o gece sokaga cikan gercek ulkuculere selam olsun..sehitlerimize rahmet,gazilerimize sifalar olsun
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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