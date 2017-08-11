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Öğretmen, kaldırım taşı döşerken iş makinesinin altında kaldı.

KÜTAHYA'da kaldırım taşı döşeyen 35 yaşındaki Halil Duman, iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

11 Ağustos 2017 Cuma 00:23
Öğretmen, kaldırım taşı döşerken iş makinesinin altında kaldı.

KÜTAHYA'da kaldırım taşı döşeyen 35 yaşındaki Teknik Öğretmen Halil Duman iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Lojman Sokak'ta meydana geldi.

Kütahya Belediyesi'nin kaldırım taşı döşeme işinde çalışan Halil Duman, geri manevra yapan Yılmaz Ayaz'ın kullandığı iş makinesinin altında kaldı. İş makinesinin üzerinden geçtiği Duman, olay yerinde hayatını kaybetti. Halil Duman'ın cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kepçe operatörü Yılmaz Ayaz'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 00:23
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