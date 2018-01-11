Öğretmen eşini müdür yapan vali kendini böyle savundu

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, iline tayin edilen öğretmen eşi Seval Aktaş'ı 24 saat içerisinde Çankırı Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atadığı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Vali Aktaş, eşinin Rize'nin Pazar ilçesinde yaklaşık 15 yıl önce idarecilikle ilgili bir sınava girdiğini ve sınavı kazanan 3 kişiden birisi olduğunu söyledi.

"GELDİĞİ YERDE ŞUBE MÜDÜRÜYDÜ"

Milli Eğitim idareciliğinin, atama yapıldığında gidilen yerde yeniden kazanılması gereken bir hak olduğunu belirten Vali Aktaş, "Çankırı, benim çalıştığım 10'uncu yer. Her gittiğim yerde eşim yeniden o mücadeleye giriyor. Mesela Eskişehir'e gittik, orada da sınava girdi ve 98'le kazandı. Geldiğim yerde Milli Eğitimde şube müdürüydü." diye konuştu.

"TORPİL YAPILMIŞ GİBİ ALGILANIYOR"

Eşinin görevlendirilmesinin haksız bir algı oluşturduğunu dile getiren Aktaş, şöyle devam etti: "Sanki eşim idareciliği hak etmiş birisi değil de vali eşi olduğundan torpil yapılmış gibi algılanıyor. Bu son derece haksız bir algıdır. Eşim 15 yıldır idarecidir. Son derece deneyimli, 25 yıldır bu mesleğin mensubu. İdareciliği de kaymakam ya da vali torpili ile değil yüksek puanlarla herkesi geride bırakarak kazanmış. Önce kendisi okulda idareci olmak istedi, ben istemedim. 'Vali eşisin, orada olumsuzluklarla karşılaşırsın, sıkıntı yaşarsın, seni yapmayalım, başka görev al' dedik ama yok. 'İdealist insanım, okulda yöneticilik yapacağım' dedi."