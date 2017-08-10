Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Öğretmen diye tabir edilen abi, mahrem imam çıktı!

Örgütte öğretmen diye tabir edilen ve 3 ila 5’şer kişilik subaylardan sorumlu olan abi konumundaki M.S.K. FETÖ’cü subayların TSK’da nasıl gizlendiğini anlattı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 00:34
Öğretmen diye tabir edilen abi, mahrem imam çıktı!

FETÖ’nün Kara Kuvvetler Komutanlığı mahrem hizmet yapılanmasında “Serhat” kod adını kullanan M.S.K., “Her subayın kod adı, gerçek adı ve kendisine verilen sayısal numarası bulunuyor. Örgüt, bilinçaltına hükmetmek için Osmanlı tarihi vurgusu yapıyor. Askeri öğrenci alımlarında yakışıklı olmasına önem veriliyor, zeki olmasa da sınav soruları verilerek bu kişilere sınav kazandırılıyor” itirafında bulundu.

  Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından FETÖ’nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına ilişkin 71 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün TSK yapılanmasıyla ilgili önemli itiraflar yer aldı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Örgütte “öğretmen” diye tabir edilen ve 3 ila 5’şer kişilik subaylardan sorumlu olan abi konumundaki M.S.K., FETÖ’cü subayların TSK’da nasıl gizlendiğini anlattı. M.S.K. şunları söyledi:  

EMİR SUBAYLARINA ÖZEL HAT  

Emir subayının 2 telefonu olur. Hat kontörlü olup açık bulunur, ancak hiçbir zaman yerinden oynatılmaz. Emir subayıyla da bu telefonla görüşülür.  

ÖZEL EVLER  

Askeri öğrenciler (her rütbede askeri personel için kullanılan örgüt içi terim) için özel evler kiralanmaktadır. Bu evlerde örgüte ait kitap ve gazete bulunmaz. İçinde televizyon olan normal ev görüntüsü verilmektedir.  

LOJMAN YASAĞI  

Subayların lojmanda oturmasına izin verilmez, kiralık evde otururlar. Oturdukları apartmanda güvenlik kamerası olmamasına dikkat edilir. Subaylardan sorumlu olanlar da kiralık evde otururlar. Komşulara dikkat edilir, ne iş yaptıkları bilinir. Subaylar, öğretmenin evine giderek görüşür.  

CUMAYA GİDİLMEZ  

Gizlilik ön plandadır. Namaz cem veya ima yolu ile kılınır, Cumalara gidilmez, içki gerektiğinde içilebilir. Ancak fuhuşa müsaade edilmez Nedeni ordu içinde fuhuşun iyi görülmemesi. Örgüt mensubu kadınlar, askeri kurumlara erkeklerin bozulmaması için sokulurdu.

  SUBAYLARA NUMARALANDIRMA

  Her subayın kod adı, gerçek adı ve kendisine verilen sayısal numarası vardır. Bunlar düzenli tutulur. Sonra kod adı ve gerçek ismi listeden çıkar. Sadece sayısal numaralar kullanılır. Bu numaralar 9-10 hane olabilir.  

OSMANLI MOTİVESİ  

Cemaat içinde insanların bilinç altına hükmedip onları motive etme amaçlı Osmanlı, Bediüzzaman ve Fethullah Gülen şeklinde sıralama yapılır. Osmanlı’nın bu topraklarda yıkıldığı ve tekrar bu topraklarda dirileceği, bayrağın tekrar bu topraklarda dalgalanacağı vurgusu yapılırdı. Askeri öğrenci alımlarında yakışıklı olması önemlidir. Bu kişilere zeki olmasa da sınav soruları verilerek kazandırılır.

ŞİFRELİ FLASH BELLEK

  Subay tarafından getirilen evrak tarandıktan sonra kâğıt kıyma makinesinde kıyılır. Ozon ile hamur haline getirilir ve tuvalete atılır. Taranan belgeler flash bellek ile öğretmen tarafından alınır ve taşıyıcıya ya da müdür yardımcısına verilir. Flash bellekler şifrelidir, şifre yanlış girildiğinde bilgiler silinir, yani kendisini imha eder.  

EVRAK ÇIKARMAK KOLAY

  Komutanlık karargâhından evrak çıkarmak kolaydır. Çünkü içeri girerken herkes detaylı aranır ama dışarı çıkarken arama yoktur, istenilen evrak çıkartılabilir.  

Habertürk 



Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 00:34
  1. mahrem imam
  2. öğretmen
  3. abi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 yaşındaki kızı kaçırıp dini nikah kıyana 15 yıl hapis
    1. 15 yaşındaki kızı kaçırıp dini nikah..
    2. Memur-Sen hükümetin evet demesini..
    3. Kritik uyarı: Kuşatılıyoruz, işgale..
    4. MEB Müsteşarı’ndan cihat dersi..
    5. Öğretmen diye tabir edilen abi, mahrem..
    6. Öğretmen ve memurlara dini bayram..
    7. Okul müdür yardımcısı IŞİD üyesi çıktı
    8. Bodrum'da Öğretmenevi müdürü açığa..
    9. EGM: Tezcan bize sorsaydı açıklardık
    10. 500 haneye yetecek güçte kaçak trafo..
    11. Cinnet getirip çocuklarını öldüren..
    12. Kuklalarıyla darbe yapamayan ABD..
    13. 21 yaşındaki futbolcu beyin kanaması..
    14. Beşiktaş'ta Talisca müjdesi!
    15. İran açıkladı! Türkiye'ye iade ediyor
    16. Esnaf sokağa döküldü, turistler korkup..
    17. Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?
    18. Bedenleri ayrı olsa da, kalpleri bir..
    19. Kimlere yardım etmeli?
    20. Avrupa'da yeni kriz! Yüzde 100 zam geldi
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
    NATO devreye girdi... Türkiye'den Alman vekillere şaşırtan Konya izni!
    NATO devreye girdi... Türkiye'den Alman vekillere şaşırtan Konya izni!
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Terim'le tartışan kebapçı Türk Telekom Stadı'ndaki dükkanı kapattı
    Terim'le tartışan kebapçı Türk Telekom Stadı'ndaki dükkanı kapattı