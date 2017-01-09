Öğretmen atamalarının sayısı ve dönemi belli oldu

2017 yılında 30 bin öğretmen ataması yapmayı planlayan MEB, ya hepsini şubat ayında atayacak ya da ikiye bölerek 15 binini ağustos ayına bırakacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl şubat ve ağustos aylarında 30 bin öğretmen ataması yapmak için harekete geçti.

MEB, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ihraç ettiği 30 bine yakın öğretmenin açığını norm fazlası 40 bin öğretmeni görevlendirerek gidermeye çalışmıştı. Ancak, bazı okullarda sıkıntıya yol açacak şekilde öğretmen eksikliği yaşanması sonrası harekete geçen MEB, atama için kolları sıvadı.

Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile MEB arasında yapılan görüşmelerde, öğretmen ihtiyacı için en az 30 bin öğretmen atanmasına karar verildi. Böylece 2017 yılı için kamuya alınması planlanan 60 bin personelin yarısını öğretmenler oluşturacak.

MEB atamaların tarihini belirlemek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Buna göre 15 bin öğretmen atamasının şubatta, 15 bininin de ağustos ayında yapılması gündeme geldi. İhtiyacın artması halinde 30 bin öğretmenin tamamının şubat ayında atanması da söz konusu olabilecek.

Zorunlu okul öncesi eğitime ve yabancı dil hazırlık sınıfı projelerine bu yıl pilot olarak geçmeyi amaçlayan MEB, en çok alımı okul öncesi öğretmenliği ve yabancı dil alanlarından yapacak. Ayrıca sınıf öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi, ilköğretim matematik, özel eğitim bölümleri en çok atama yapılacak alanlar olarak dikkat çekiyor.

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak isteyenlere en fazla 20 tercih hakkı verilecek. Adaylar, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtecek. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler ile ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürleri arasında sözleşme imzalanacak. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak.

Sözleşmeli öğretmenlerden 4 yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlar, görev yaptıkları okulda öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az 2 yıl daha görev yapacak.