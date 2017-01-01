Öğretmen akademileri açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, gelecek yıl, öğretmen akademilerinin çok farklı kategorilerde çok farklı isimlerle beraber kurumsallaşacağını belirterek, "Hizmet içi eğitimleri bu anlamda ciddi bir revizyondan geçirmiş olacağız." dedi.

Tekin, Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) internet üzerinden yapılan canlı yayınında, 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi yıl sonu değerlendirmesi yaptı, öğretmenlerin sorularını yanıtladı.

Terör olaylarında şehit düşen güvenlik güçleri, öğretmenler ve sivil vatandaşların yakınlarına başsağlığı dileyerek açıklamalarına başlayan Tekin, şehit düşen 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'a Allah'tan rahmet diledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan 2016-2017 eğitim öğretim yılı içinde, mücadeleyi sürdürdüklerine işaret eden Tekin, "Ailemize sızan bu terör örgütü mensuplarını sistem dışına itmeye çalıştık. Temel mantığımız; biz bir aile havası oluşturmaya çalışıyoruz, bu havayı bozacak, hepimizin itibarıyla oynayacak, aramızdaki çürük elmaların bir şekilde ayıklanması lazım. 15 Temmuz sonrasındaki süreçte kişi olarak hem de eğitim kurumu olarak bu türden bir ayıklama yaşadık." diye konuştu.

Eğitim camiasındaki aile havasını bozacak çok ciddi bir dedikodu mekanizmasının da işlediğine işaret eden Tekin, "Çok sayıda internet sitesinde, çalışma arkadaşlarımız hakkında çok sayıda karalama kampanyaları var. Öğretmen arkadaşlarımızdan istirham ediyorum, Bakanlıkla ilgili bu tür dedikoduların hiçbirine itibar etmesinler. Açıklanması gereken bir konu olduğunda gerekli duyuruları yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Tekin sendika, siyasi parti gibi bazı kesimlere pozitif ayrımcılık yapılan gruplara ilişkin de iddiaların bulunduğunu dile getirerek, "Bu Bakanlıkta var olduğumuz sürece bu türden bir ayrımcılık asla olmayacak. Bütün benliğimizle burada bir aile havası oluşturulmasını temin etmeye çalıştık." diye konuştu.

Öğretmen akademileri

Yeni dönemde öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerini daha verimli, daha işlevsel hale getirmek için bazı adımlar atacaklarını bildiren Tekin, özellikle öğretmen akademilerinin kurulmasını çok önemsediklerini belirtti.

Tekin, öğretmen akademilerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bir aksilik olmazsa önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren hizmet içi eğitim mekanizmasını, sürecini daha akademik biçimde planlayan, öncesinde öğretmen arkadaşlarımızın neye ihtiyaç duyduğunu tespit edecek ve ardından bu eğitim sürecini yönetecek bir öğretmen akademisi kavramı ve kurumu üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl, öğretmen akademileri çok farklı kategorilerde çok farklı isimlerle beraber kurumsallaşmış olacak. Hizmet içi eğitimleri bu anlamda ciddi bir revizyondan geçirmiş olacağız."

Öğretmen akademilerinde, öğretmenlerin kendilerini geliştirmek istedikleri alanlara yönelik taleplerini karşılamaya dönük bir planlamanın yapılacağını ifade eden Tekin, "Bu bizim için iki yönlü bir süreç. Bazen biz öğretmenlerimizden faydalanıyoruz, bazen biz öğretmenlerimize yeni şeyler sunuyoruz." dedi.

Öğretmenlere yaz aylarında yeni müfredat bilgilendirmesi

Müsteşar Tekin, yeni müfredatla alakalı olarak formatör öğretmenler eğittiklerini belirterek, "Yaz aylarında da öğretmenlerimize, yeni müfredat hakkında bilgilendirilecekleri bir eğitim süreci söz konusu olacak. Öğretmen arkadaşlarımızdan bu süreci iyi bir şekilde takip etmelerini ve eksikliklerin yeni müfredatta olmaması için bizimle hareket etmelerini, bize yardımcı olmalarını ve bu süreci beraber yönetmeyi teklif ediyorum. Beraber yürütürsek yeni müfredatla ilgili sıkıntı olmayacak." değerlendirmesini yaptı.

"Zorunlu haller dışında alan değişikliği gündemimizde yok"

Yönetmelikte var olan şekliyle alan değişikliğinin neden 4 yıldır uygulanmadığına ilişkin bir soru üzerine Tekin, bu uygulamanın yeterince mezun bulunamayan alanlarda öğretmen ihtiyacının giderilmesi için hayata geçirildiğini ancak şu anda her alanda üniversite mezununun bulunduğunu vurguladı.

Tekin, "Dolayısıyla kendi içimizden bu alanlara öğretmen arkadaşlarımızı kaydırmak yerine genç arkadaşları milli eğitim ailesine katmayı tercih ediyoruz. Zorunlu haller dışında alan değişikliği gündemimizde yok." dedi.

Asıl amaç, öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini geliştirmek

Resmi Gazete'de geçen hafta yayımlanan ve 2017-2023 yıllarını kapsayan Öğretmen Strateji Belgesi'ne ilişkin de açıklamalarda bulunan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belgenin asıl ruhu öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini geliştirmek ve meslek içerisindeyken çalışmalarına bir dinamizm getirmek. 4 yılda bir, alan yeterliliği olarak bir sınav öngörüyoruz. Bu sınavın espirisi şu, öğretmenlerimiz alanındaki yeni gelişmeleri izleyememiş olabilir. Öğretmenlerimizin bu sınavla tespit ettiğimiz eksik kalan kısımlarını hizmet içi eğitimlerle tamamlayalım, böylece öğretmenlerimize bir dinamizm kazandırmış olacağız. Yeni dönemde öğretmenlerimizle ilgili kariyer basamakları ile ilgili düzenlemeyi de yapacağız. Metnin ana ruhu, öğretmenlerin daha iyi koşullarda, daha verimli bir şekilde çalışmasını temin etmek."

"Beklenti içinde olmasınlar"

Sözleşmeli öğretmenlere eş durumu tayini getirilip getirilmeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Tekin, bu uygulamanın belli bölgelerde istihdam sıkıntısı yaşanması nedeniyle getirildiğini hatırlattı. Sözleşmeli öğretmenlerin atandıkları bölgede çalışma zorunluluğunun bulunduğunu anımsatan Tekin, bu düzenlemenin içinde yer alan "eş durumu dahil hiçbir özrün kabul edilmemesi" unsurunun, yasa metnine konulduğunu söyledi.

MEB Müsteşar Tekin, "Arkadaşlarımız, böyle bir beklenti içinde olmasınlar. Eş durumu sebebiyle yer değişiklikleri gündemde yok ancak şu düşünülebilir. Eşler, öğretmen ihtiyacının yoğun olduğu yerde buluşmayı arzu ederlerse bununla ilgili çalışma yapabiliriz ama onun dışında atandıkları bölgeden daha iyi bölgelere eş durumu veya benzeri sebeplerle gelmek istemelerine sıcak bakmıyoruz." açıklamasında bulundu.