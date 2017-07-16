Öğretmen adayları 16 Temmuz için isyanda

Öğretmen olmak isteyen adaylar için bu haftasonu kritik gün. 2017- Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2017- ÖABT) bu haftasonu 16 Temmuz'da yapılacak.

Ancak sınava girmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin tercih ettiği tarihe isyan etti.

15 TEMMUZ GECESİNİN SABAHI SINAV KONULDU!

ÖSYM'nin sınav için belirlediği tarih, bir yıl önce yaşadığımız hain darbe girişiminin de yıldönümüne denk geliyor.

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde yarından başlamak üzere 5 günlük bir anma programı düzenlenecek.

Anma törenleri, 15 Temmuz gecesi Şehitler Köprüsünde yapılacak yürüyüş ve sabaha kadar tutulacak demokrasi nöbeti ile son bulacak. Nöbete Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

ÖĞRETMEN ADAYLARI NÖBETE KATILAMAYACAK

Öğretmen adaylarını isyan ettiren de, sınavın demokrasi nöbeti ve anma törenlerinin sabahına denk getirilmesi.

Nöbete katılan adaylar muhtemelen sınava giremeyecek veya uykusuz girecek; sınava girmek isteyenler ise o geceki anma programından ve demokrasi nöbetinden feragat edecek.

ÖSYM'nin sitesinde sınavla ilgili şu duyuru yapıldı:

2017- Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2017- ÖABT) 16 Temmuz 2017 tarihinde uygulanacak olup adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini,T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14:30'dan itibaren edineceklerdir.

2017- Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2017- ÖABT) 16 Temmuz 2017 tarihinde saat: 10.00'da uygulanacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.



Memurlar.Net