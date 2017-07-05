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Öğretim Üyesi Prof. Kim: Türkiye Kore Yarımadasındaki barış ve istikrara katkı yapabilir

Güney Kore Yonsei Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Prof. Kim, Türkiye'nin Kore Yarımadasında aktif rol alması gerektiğini söyledi. Kim, "Türkiye'nin uluslararası mecralarda aktif rol alması gerekiyor. Kore Yarımadası'nda barışın sağlanmasında çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum" dedi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:02
Öğretim Üyesi Prof. Kim: Türkiye Kore Yarımadasındaki barış ve istikrara katkı yapabilir

Güney Kore Yonsei Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Prof. Kim Woosang, ABD gibi süper güçlerin, hem bölgesel hem de global meselelerde söz sahibi olan ve buna göre roller üstlenen veya üstlenmeye çalışan orta ölçekli güçleri sindirmeye, sürekli kendisine bağımlı ülkeler haline getirmeye çalıştığını söyledi.

Güney Kore ve Türkiye'nin pek çok konuda rol alabileceğini dile getiren Kim, "Türkiye, Güney Kore, Avustralya, Endonezya gibi ülkeler orta ölçekte güçlü ülkeler. Bu ülkeler, global anlamada roller üstlendiklerini göstermek zorundalar ki diğer orta ölçekli ülkeler de görüp ondan etkilensin. Orta ölçekli güçler barış gücü operasyonlarında rol almalılar. Örneğin asker gönderebilmeliler. Çok sayıda kaynağımız var ama bu gücümüzü ne bölgede ne de global sorunlarda kullanabiliyoruz." diye konuştu.

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu Kıtalar Arası Ekonomik İşbirliği (MIKTA) üyelerinin G20 gibi zirvelerde bir araya gelip dünyayı kontrol eden güçlere karşı seslerini yükseltmesi gerektiğini kaydeden Kim, Türkiye'nin uluslararası platformlarda Kore Yarımadası’nda barışın sağlanması konusunda Güney Kore'nin yanında olmasının kendileri için çok önemli olduğunu anlattı.

"Türkiye aktif rol almalı"

Kim, "Türkiye'nin uluslararası mecralarda aktif rol alması gerekiyor. Özellikle silahsızlanma, nükleer arınma, terörizmle mücadele konularında sesini yükseltmeli. Ayrıca Türkiye'nin bu tür platformlarda Güney Kore'nin yanında yer almasını istiyoruz. Kore Yarımadası'nda barışın sağlanmasında çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum." dedi.

İki ülke arasındaki duygusal bağın 60 yıl önce başladığını, Güney Kore'nin demokratik rejimini Türkiye sayesinde kurduğunu aktaran Kim, "67 yıl önce Kuzey ve Güney Kore arasında çıkan savaşta Türkiye bize yardım etmişti. Türk gençleri geldi ve ülkemiz için savaştı. Türkiye sayesinde Güney Kore demokratik rejimini kurdu. Savaştan sonra hiçbir şeyimiz yoktu. Fakat çok kısa bir sürede hem demokrasimizi hem ekonomimizi iyileştirdik." diye konuştu.

Güney Kore'nin, Kuzey Kore ile nükleer gerilimden dolayı Ortadoğu'da Türkiye ile birlikte hareket edemediğini belirten Kim, şöyle devam etti:

"Türkiye ile bölgede ortak bir noktamız var, o da göçmenler. Bu anlamda Güney Kore ve Türkiye birlikte bir şey yapabilirler. Türkiye en çok Suriyeli sığınmacı kabul ederek çok çok önemli bir rol üstlenmiştir. Biz de Kuzey Kore’den çok sayıda mülteci kabul etmiş ve desteklemiştik. Bu noktada iki ülke deneyimlerini paylaşabilir. Yani insan hakları konusunda birçok çalışmada Türkiye ve Güney Kore ortak hareket edebilir. Beraber bir güç olabilirler. Orta ölçekli bu iki gücün ortaklığı inanıyorum ki Ortadoğu'da da etkili olur."

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:02
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Avustralya
  4. Meksika
  5. Güney Kore
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