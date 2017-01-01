Öğrenciye destekte İstanbul Ticaret farkı

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak İstanbul Ticaret Odası tarafından 2001 yılında kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi, öğrencilerine sağladığı burs ve indirimlerle farkını ortaya koyuyor. Vatan uğruna şehit olanların eş ve çocuklarının ücretsiz eğitim aldığı üniversitenin öğrencilerine sağladığı destekler, saymakla bitmiyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından 2001 yılında kuruldu. Bünyesinde İnsan ve Toplum Bilimleri, İşletme, Hukuk, İletişim, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım olmak üzere altı fakülte, İngilizce Hazırlık Bölümü ve 4 enstitü (Dış Ticaret, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Finans Enstitüsü) ile araştırma ve uygulama merkezleri yer alan üniversitenin, eğitim-öğretim kalitesi ve uluslararası işbirliklerinin yanı sıra dikkat çeken önemli yönlerinden biri de öğrencilerine sağladığı destek ve imkanlar. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin eğitim görmekte olan ve aileye yeni katılan öğrencilerine farklı başlıklar altında burs ve indirim veriyor. Üniversite öğrencilerine sağladığı destekler açısından da farkını ortaya koyuyor.

TERCİH BURSU

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin dikkat çeken burslarından biri Tercih Bursu. Üniversiteyi, birinci, ikinci veya üçüncü sırada tercih eden öğrencilere, normal öğretimleri süresince her yıl Ekim ayında başlayıp Haziran ayında sona ermek üzere 9 ay boyunca 350 TL ödeniyor.

ÜSTÜN BAŞARI BURSU

İstanbul Ticaret Üniversitesi başarılı öğrencilerini ise Üstün Başarı Bursuyla destekliyor. Bölümlerine en az iki yarıyıl devam eden, bu yarıyıllarda alması gereken tüm dersleri alan ve bölüm bazında yapılacak sıralamada ilk üçe giren öğrencilerden (yüzde yüz burslu okuyanlar hariç) akademik yıl ortalaması 3.80-4.00 arasındaki olanlara bir sonraki öğretim yılı ücretinin %100’ü burs olarak veriliyor. Akademik yıl ortalaması 3.60-3.79 arasındaki öğrenciler bir sonraki öğretim yılı ücretinin %50’sini, akademik yıl ortalaması 3.50-3.59 arasındaki öğrenciler de bir sonraki öğretim yılı ücretinin %25’ini burs olarak alıyor.

KARDEŞ İNDİRİMİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde okuyan kardeşlere de Kardeşi İndirimi başlığı altında destek sağlanıyor. Üniversitede okumakta olan her bir kardeşe; %25 oranında indirim veriliyor.

İTO’YA ÖZEL İNDİRİMLER

İstanbul Ticaret Odası ile organik bağı olan İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin, İTO’ya özel sağlanan indirimleri 4 başlık altında tanımlanıyor.

Meclis Üyeleri İndirimi ile İTO Meclis Üyeleri, eş ve çocukları üniversiteye yerleştikleri takdirde %25 oranında indirimli eğitim alıyor. İTO ve İştirakleri Personel İndirimi ise İTO veya iştiraklerinde çalışan personeli ile eş ve çocuklarına; %25 oranında sağlanıyor. İTO Üyeleri İndirimi başlığı ise İTO Üyeleri ile eş ve çocuklarına; %15 oranında indirimi tanımlıyor. İTO Tarafından Kurulan Lise Mezunları İndirimi ile İTO tarafından kurulmuş liselerden mezun olup İstanbul Ticaret Üniversitesini ilk üç tercih içerisinde seçen ve üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere; %15 oranında destek sağlanıyor.

Türkiye'deki Ticaret ve Sanayi Odalarında Yönetim Kurulu Üyesi ya da Meclis Başkanı ile Başkanlık Divanı eş ve çocuklarına da bulundukları akademik yıl içinde %15 oranında indirim veriliyor. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği İndirimi olan bir diğer başlıkta, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üye ile eş ve çocuklarına; bursun tanımlandığı akademik yıl için %10 oranında indirim sağlandığı yer alıyor.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İNDİRİMİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi, engelli bireyleri de Engelli Öğrenciler İndirimi ile destekliyor. Engelli olduğuna dair raporunu sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılıyor.

ULUSLARARASI DİPLOMA DERECESİ İNDİRİMİ

Uluslararası diploma notu derecesine sahip olan ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde okumakta olan öğrencilere de % 10 oranında indirim sağlanıyor.

OKUL BİRİNCİLİĞİ İNDİRİMİ

Liseyi birincilikle bitiren ve aynı yıl İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni tercih edip yerleşen öğrencilere ise %25 oranında indirim veriliyor.

KONAKLAMA BURSU

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin dikkat çeken burs başlıklarından biri de Konaklama Bursu. Üniversitenin bölümlerini tercih eden ve yerleştiği puan türünde ilk on binde (10.000) yer alan İstanbul dışından gelen öğrencilere, öğrenim süresi ile sınırlı olacak şekilde yurt ücreti (yurt bursu) veriliyor.

ÇİFT ANADAL BURSU

Tam burslu, indirimli veya ücretli olmasına bakılmaksızın genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.25 olan öğrenciler ücretsiz olarak Çift Anadal yapabiliyorlar. Üniversiteye ÖSYM burslu olarak yerleşen öğrenciler, Çift Anadal programlarına mevcut bursları ile kayıt yaptırabiliyor.

YATAY GEÇİŞ BURSU

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, yatay geçiş esaslarında belirtilen şartları sağlamaları halinde kurum içinde başka bölümlere mevcut bursları ile yatay geçiş yapabiliyorlar.

KÜLTÜR, SPOR, SANAT BURSU

İstanbul Ticaret Üniversitesi spora ve sporcuya da büyük önem veriyor. Her yıl sporcularıyla ulusal ve uluslararası düzeyde büyük başarılar elde eden üniversite, T.C. Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren federasyonlarda, ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece almış ferdi ve takım sporcularına hak ettikleri oranda Kültür, Spor, Sanat Bursu veriyor.

Şehit çocuklarına ücretsiz eğitim

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin öğrencilerine sağladığı desteklerin arasında en anlamlısı Şehit Çocuğu İndirimi başlığı altında tanımlanıyor. Vatan uğruna hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerin İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde okuyan eş ve çocuklarına; %100 oranında indirim sağlanıyor.

Bu enstitüler benzersiz

Lisansüstü eğitimde Türkiye’nin öncü üniversiteleri arasında yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi, özellikle iki enstitüsüyle diğer akademik kurumlardan farklılaşıyor. Türkiye’nin tek Dış Ticaret Enstitüsü ve programlarıyla benzeri olmayan Finans Enstitüsü, lisansüstü eğitim alanlara iş dünyasının kapılarını sonuna kadar açıyor.

İstanbul Ticaret Odası’nın bir kuruluşu olarak iş dünyasına en yakın üniversite olarak da tanımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi; lisans eğitiminde olduğu gibi lisansüstü eğitimde de programlarını iş dünyansın ihtiyaçları ve global gelişmeler ışığında şekillendiriyor. Nitelikli akademik kadronun verdiği derslerin yanı sıra lisansüstü eğitimde, sektörlerden profesyoneller de derslere katılıyor ve deneyimlerini öğrencilere aktarıyor.

Güz dönemi lisansüstü başvurularını online olarak kabul etmeye başlayan İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin bünyesindeki iki enstitü, Türkiye’deki akademik eğitimde farklı bir yere konuyor. Dış Ticaret Enstitüsü Türkiye’nin uluslararası ticaret alanındaki ilk ve tek enstitüsü olma özelliğini taşıyor. Finans Enstitüsü de programların içerikleriyle, Türkiye’deki benzerlerinden farklılaşıyor.

Dış Ticaret Enstitüsü

Dış Ticaret Enstitüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin nüvesini oluşturan lisansüstü akademik birim olarak tanımlanıyor. Türkiye’nin ilk ve tek Dış Ticaret Enstitüsü de olan enstitü, akademik düzeyde lisansüstü programlar açmak/yürütmek, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek, piyasaya yönelik olarak sektörel bazda uygulamalar ve araştırmalar yapmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Enstitü; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, dış ticaretle ilgili ülke ve sektör araştırmaları yapma, dış ticaretin iktisadi, ticari, teknik, sosyo-kültürel, siyasal ve hukuki yönlerini inceleme ve bu hususlarda raporlar üretme hedefine yönelik olarak da çalışıyor.

Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) ve Türk Eximbank gibi kuruluşlar ile Rektörlük nezdinde yapılan protokoller yoluyla sektörel işbirliklerine aktif olarak katılıyor. Enstitü bünyesinde altı yüksek lisans ve iki doktora programı yürütülüyor.

Finans Enstitüsü

İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü de ulusal ve küresel, kamu ve özel, finans sektörüyle ilgili kuruluşlar, kamu otoriteleri, meslek kuruluşları, üniversiteler ile oluşturduğu işbirliği çerçevesinde, eğitim öğretim, araştırma ve uygulama örnekleri ve modelleri, akademik ve bilimsel etkinlikler diploma ve sertifika programları sunuyor.

Bu bağlamda enstitü Türkiye’deki benzerlerinden ayrışıyor. Enstitüdeki programlar; bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasası, finans ana bilim dallarında teori ve uygulamaların farklı bileşimleri şeklinde dizayn edildi. Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarının içeriği bu yaklaşımla hazırlandı.

Finans Enstitüsü; İstanbul’un küresel ölçekte finans merkezi olma hedefleri ile uyumlu olarak çalışma alanını, özel ve kamu kesimi odaklı finans teorisi, yönetimi ve politikası, finansal ekonomi ile uygulamalı finansı dikkate alarak bütünleşik bir perspektifle yapılandırdı. Enstitü bünyesinde altı yüksek lisans ve üç doktora programı var.

Fen Bilimleri Enstitüsü

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 10 yüksek lisans ve yedi doktora programıyla temel bilimler ve mühendislik alanlarında, lisansüstü kariyer yapmak isteyenleri, güçlü akademik kadrosuyla profesyonel ya da akademik hayata hazırlıyor. Enstitünün programları arasında, dünyada bir eşi daha olmayan Mücevherat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ile Mücevherat Mühendisliği Doktora Programı dikkat çekiyor. Bir başka dikkat çekici program ise gayrimenkul sektörünün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan Gayrimenkul Geliştirme, Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı. Enstitü bünyesinde tezli ve tezsiz 11 yüksek lisans ve yedi doktora programı yürütülüyor.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü ise 23 yüksek lisans, 5 doktora programı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürüyor. Enstitü Sütlüce ve Bursa Yerleşkelerinde faaliyet gösteriyor. Enstitü bünyesindeki İşletme yüksek lisans programı, yeterli başvuru olması halinde Küçükyalı Yerleşkesinde de açılacak.

MBA ayrıcalığı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen MBA programı Teknopark İstanbul ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi için özel olarak da tasarlandı. Bu iki merkezdeki firmalarda çalışanlar, derslerini de buralarda tahsisi edilen sınıflarda alıyor. Teknopark İstanbul ve Dünya Ticaret Merkezi çalışanlarına ikili anlaşmalar gereği çeşitli oranlarda indirimler de uygulanıyor.

Lisansüstünde de başarı destekleniyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi, bir sosyal sorumluluk projesi olarak lisansüstü öğrencilerine burslar da veriyor. Kariyer geliştirmeyi hedefleyen, lisans programlarından üstün başarıyla mezun olmuş İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri, İTO ve iştiraklerinin çalışanları ve üyeleri, kamu çalışanları ve AR-GE yapan şirketlerin çalışanları, lisansüstü öğrenim bursundan faydalanabiliyor. Tüm bakanlıklar ve bağlı kuruluşlara, kamu kurum ve meslek odaları çalışanlarına, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren kurum çalışanlarına, üstün başarılı öğrencilere, bu kategorilerde bulunmayan ancak indirimlerden faydalanabilen kurum ve kuruluşlar ile toplu başvurularda bulunacaklara uygulanacak indirimler ve oranlarına da İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin www.ticaret.edu.tr web sayfasından ulaşılabiliyor.

Yeni lisansüstü programı:

SİBER GÜVENLİK

Lisansüstü programlarını da global gelişmeler ışığında hazırlayan İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde yeni bir yüksek lisans programı açıldı. Tezli ve tezsiz Siber Güvenlik Yüksek Lisans programı için başvurular alınmaya başladı.

Dünyada ve ülkemizde bilişim, iletişim ve dijital teknolojiler alanındaki gelişmeler hızla ilerleyip yaygınlaşıyor. Özellikle geniş bir ağ olan internet teknolojisinin gelişmesi ile teknolojiye bağımlı bütün cihazlar artık birbiri ile bağlanabiliyor. Böyle karmaşık bir ortamda çığ gibi büyüyen verilerin/teknolojilerin varlığı, güvenliği daha da önemli hale getiriyor. Hem ticari hem de kamusal alanda siber güvenlik, önemli bir bilim dalı olarak tüm dünyada ön plana çıkmaya başladı.

İhtiyaç tespit edildi

Son zamanlarda tüm dünyada yaşanan dijital güvenlik zaafiyetleri maddi ve manevi ciddi tehdit ve tehlikeler oluşturuyor. Bütün işlemlerin internet ortamına kaydığı düşünüldüğünde, her türlü bilgi üzerinde gizlilik, bütünlük, yetkilendirme, doğrulama, inkar edememe gibi birçok noktanın ön planda tutulduğu “Siber Güvenlik” konsepti altında uzmanlık alanına ihtiyaç duyulmasına yol açtı. Gelişmiş pek çok ülke özel ‘’siber güvenlik’’ birimleri kurdu ve kuruyor. Türkiye’de kamu, siber güvenlik uzmanları istihdam etmek için çalışmalar yürütüyor.

Programlarını global gelişmeler ve Türkiye’nin ihtiyaçlarını analiz ederek şekillendiren İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin yeni açılan Siber Güvenlik Yüksek Lisans programı ile Türkiye’de siber güvenlik alanında uzmanların yetiştirilmesi ve bu alandaki boşlukların kapatılması ön görülüyor. Yüksek Lisans Programı ile öğrencilere "Ağ ve Bilgi Güvenliği", "Kriptoloji", “Nesnelerin İnterneti”, “Büyük Veri Analizi”, "Zararlı Yazılım Analizi", “Sızma Testleri”, "Web Uygulamaları Güvenliği", "Güvenli Yazılım Geliştirme", "Adli Bilişim", "Siber Güvenlik Hukuku" ve "Bilgi Sistemleri Güvenliği Yönetimi" gibi temel alanlarda yetkinlik kazandırılması hedefleniyor.