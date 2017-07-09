Öğrencilerine daha iyi eğitim vermek için zayıflıyor

Bilecik’te sözleşmeli olarak görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Seher Gültepe (42), fazla kilolarından spor ve diyetle kurtulamayınca midesini küçülttü. Seher öğretmenin midesinin yüzde 80’i, Mersin’in Tarsus ilçesinde Medical Park Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük’ün yaptığı ameliyatla alındı. Seher Gültepe, zayıflayınca daha iyi bir öğretmen olacağına inandığını söyledi.

''Kıyafet sorunum da kalmayacak''



Evlenip 2 çocuk dünyaya getirdikten sonra şişmanladığını ve buna bir türlü çare bulamadığını anlatan Seher öğretmen, fazla kiloları yüzünden tansiyon ve şeker hastalığıyla karşı karşıya kaldığını, hareketlerinin büyük ölçüde kısıtlandığını belirtti. Bu yüzden öğretmenlik mesleğini istediği şekilde yapamadığını anlatan Seher Gültepe, “Fazla kilolarımdan kurtulunca daha rahat hareket edeceğim, öğrencilerime daha iyi eğitim vereceğim” dedi. Seher öğretmen, zayıflayınca kıyafet sorunu ortadan kalkacağı için de şimdiden mutlu olduğunu belirtti.