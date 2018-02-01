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Öğrencilerin ilgisini gören organizasyonda son iki gün

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından öğrencilere yönelik yapılan “Karneni Getir Buzda Kay” festivali tamamlanıyor.

01 Şubat 2018 Perşembe 16:52
Öğrencilerin ilgisini gören organizasyonda son iki gün

Silivrikapı Buz Pisti’nde yarıyıl tatilinin başladığı 19 Ocak tarihinde başlayan ve öğrencilerin büyük ilgisini gören organizasyonda son iki güne girildi. Karnesini getiren öğrencilerin ücretsiz olarak buz pateni keyfi yaşadığı etkinlikten bugüne kadar 13 günde toplam 8 bin 250 öğrenci faydalandı. ‘Karneni Getir Buzda Kay’ etkinliği 2 Şubat Cuma günü sona erecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda ve gençlerde spor kültürünü geliştirmek ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak için birçok projeye imza atıyor. Sporun her branşında birçok etkinliğe imza atan İBB, öğrencilere karne etkinliğiyle de buz pateni deneyimini yaşatıyor.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 16:52
  1. Silivrikapı Buz Pisti
  2. Karne
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  4. Buzda Kay
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