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12 Ocak Perşembe 2017

Öğrencileri üzecek haber: Tatilde ders var

Milli Eğitim Bakanlığı, hava şartlarından dolayı yapılamayan derslerin telafisi için harekete geçti.

Öğrencileri üzecek haber: Tatilde ders var
Eklenme: 12 Ocak 2017, 10:28
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde kar nedeniyle eğitime verilen arada programının aksamaması için harekete geçti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün illere gönderdiği yazıda, eğitime ara verilen okullarda telafilerin yapılması gerektiği belirtildi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı: “Eğitim-öğretimin gerçekleştirilemediği eğitim kurumlarımız ile yurtdışından gelen, milli sporcu olan, hastalık gibi sebeplerle derslerinde eksiklik bulunan öğrencilerin yapılamayan eğitim faaliyetlerinin telafisi için valiliklerce gerekli tedbirler alınarak eksiklikler giderilecek.

Hafta içi ders saatleri dışında hafta sonları ya da yarıyıl tatilinde telafi eğitimi gerçekleştirilecektir...”

 
EtiketlerMilli Eğitim Bakanlığıyarı yıl tatili
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